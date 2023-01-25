Маша Ефросинина рассказала о проблемах в браке на фоне войны (видео)

Знаменитость пытается жить на две страны.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о проблемах в браке на фоне полномасштабной войны в стране.

Звезда телевидения и соцсетей призналась, что сложная ситуация в стране повлияла на ее отношения с бизнесменом Тимуром Хромаевым. По словам Ефросининой, за 20 лет отношений они с мужем многое прошли вместе и выстраивали идеальные отношения.

Однако война внесла свои коррективы. Ведь возлюбленный телеведущий вступил в ряды ВСУ, а Ефросинина теперь живет на две страны.

"У меня все нормально с Тимуром, но война сказалась на наших отношениях сильно. Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Люди, прожившие 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы его выстроили по всем ошибкам, по всем образам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по капле. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", — призналась мама двоих.

[ + – ] Маша Ефросинина рассказала о проблемах в браке на фоне войны

Ранее Ефросинина также рассказывала, что ее муж, ушедший защищать Украину, потерял почти весь свой бизнес.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о желании сделать селфи с Томом Хенксом.

Также Фокус писал о проблемах с бизнесом Тимура Хромаева из-за полномасштабной войны в Украине.