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Стиль жизни

Маша Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес

Маша Ефросинина, муж Маши Ефросининой, супруг Маши Ефросининой, Тимор Хромаев, потерял бизнеса, война
Фото: Instagram mashaefrosinina | Маша Ефросинина с мужем

Звезда экранов призналась, что ее супруг потерял почти весь свой бизнес после начала войны.

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43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что ее муж, украинский бизнесмен Тимур Хромаев, после полномасштабного вторжения РФ в Украину почти полностью потерял свой бизнес. Об этом она сообщила в интервью украинской ведущей Наталье Влащенко на YouTube-канале.

"В июне он поставил меня перед фактом, что он отправился в добровольческий отряд, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом. Это был довольно трудный период", – сказала ведущая.

Маша Ефросинина с мужем Fullscreen
Маша Ефросинина с мужем
Фото: Instagram mashaefrosinina

Также Ефросинина отметила, что это позволило ее супругу пережить потерю бизнеса.

"Его бизнес очень пострадал. Почти все, что было выстроено после ухода из чиновничьей деятельности, оно находилось в оккупированной зоне. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены, – призналась звезда. – Единственное, что дало ему силы не сойти с ума и как-то жить с тем, что потеряно все в его 48 лет – это пойти защищать Украину".

Ефросинина призналась, что приезжает из Польши в Украину, когда ее муж находится на ротации.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, что однажды едва не погибла.

Также Фокус писал о напряженных отношениях между Машей Ефросининой и ее свекровью.