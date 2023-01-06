Маша Єфросиніна заявила, що її чоловік втратив майже весь свій бізнес

Зірка екранів зізналася, що її чоловік втратив майже весь свій бізнес після початку війни.

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43-річна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що її чоловік, український бізнесмен Тимур Хромаєв, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже повністю втратив свій бізнес. Про це вона повідомила в інтерв'ю українській ведучій Наталії Влащенко на YouTube-каналі.

"У червні він поставив мене перед фактом, що він вирушив до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом. Це був досить важкий період", — сказала ведуча.

[ + – ] Маша Єфросиніна з чоловіком Фото: Instagram mashaefrosinina

Також Єфросиніна зазначила, що це дозволило її чоловіку пережити втрату бізнесу.

"Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що було збудовано після відходу з чиновницької діяльності, воно знаходилося в окупованій зоні. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там тому, що це знаходиться в містах, які сьогодні повністю зруйновані", — зізналася зірка. – Єдине, що дало йому сили не збожеволіти і якось жити з тим, що втрачено все у його 48 років – це піти захищати Україну”.

Єфросиніна зізналася, що приїжджає з Польщі до України, коли її чоловік перебуває на ротації.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналася, що одного разу ледь не загинула.

Також Фокус писав про напружені стосунки між Машею Єфросініною та її свекрухою.