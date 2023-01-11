Маша Ефросинина рассказала о курьезной ситуации с Томом Хенксом (видео)

Случай произошел в одном из ресторанов Флоренции несколько лет назад.

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43-летняя украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина призналась, что голливудский актер Том Хенкс отказался с ней фотографироваться.

Курьезная ситуация произошла во Флоренции в 2016 или 2017 году. Тогда знаменитость отдыхала в Италии со своим мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым. В одном из ресторанов Ефросинина заметила своего кумира Тома Хенкса и решилась попросить у него сделать общую фотографию.

Впрочем, американский актер отказал украинской телеведущей. После этого звезда экрана выпила немало алкоголя, чтобы успокоиться.

"Заходим в ресторан, а там сидит Том Хенкс. Говорю: "Тимур, я хочу с ним фото". И там гуляла какая-то компания женщин, у одной из них был день рождения. Она к нему подбегает и просит фото. И он встает, сам берет телефон, сам делает фото, когда подошла я, он мне сказал: "Нет, в следующий раз", — рассказала знаменитость.

[ + – ] Маша Ефросинина рассказала о курьезной ситуации с Томом Хенксом

По мнению Ефросининой, сработало правило "второго фото". Ведь часто голливудские знаменитости делают снимок с первым попросившим об этом фанатом, однако игнорируют второго, чтобы к ним не выстроилась огромная очередь из желающих.

Напомним, Маша Ефросинина едва не умерла на дне рождения Юрия Горбунова.

Также Фокус писал о проблемах в бизнесе супруга Маши Ефросининой на фоне полномасштабной войны в стране.