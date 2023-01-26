Надя Дорофеева и Маша Ефросинина стали рекламными лицами HUGO BOSS (фото)

Знаменитости представляют бренд одежды в Украине.

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Надя Дорофеева и Маша Ефросинина стали рекламными лицами новой кампании бренда одежды HUGO BOSS в Украине. Об этом знаменитости сообщили в своих соцсетях.

Певица опубликовала фото с архивным снимком в руках.

"Боссами не рождаются, боссами становятся. Помни: сила – в тебе 🤍", — подписала кадр звезда сцены.

[ + – ] Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva

Тем временем ведущая Маша Ефросинина показала свое черно-белое фото с детства.

"С детства они (родители — ред.) сформировали во мне непоколебимые правила:

Принимай решения о своей жизни, опираясь только на личную логику и интуицию.

Делай добро и бросай его в воду. Ожидание благодарности может привести к разочарованию и потере правильных ориентиров.

Цени людей, с которыми работаешь — жизнь не любит иерархию в отношениях — она для того слишком непредсказуема. Ты никогда не знаешь, где и кем завтра будешь", — отметила звезда экрана.

[ + – ] Маша Ефросинина Фото: Instagram mashaefrosinina

Отметим, что в рамках основного кампейна бренда снялись шесть мировых звезд – Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, итальянский теннисист Маттео Берреттини, MALUMA, итальянский блогер Хаби Ламе и актер корейских драм Ли Мин Хо.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о проблемах в браке на фоне войны в стране.

Также Фокус писал об официальном разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.