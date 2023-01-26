Надя Дорофеева и Маша Ефросинина стали рекламными лицами HUGO BOSS (фото)
Знаменитости представляют бренд одежды в Украине.
Надя Дорофеева и Маша Ефросинина стали рекламными лицами новой кампании бренда одежды HUGO BOSS в Украине. Об этом знаменитости сообщили в своих соцсетях.
Певица опубликовала фото с архивным снимком в руках.
"Боссами не рождаются, боссами становятся. Помни: сила – в тебе 🤍", — подписала кадр звезда сцены.
Тем временем ведущая Маша Ефросинина показала свое черно-белое фото с детства.
"С детства они (родители — ред.) сформировали во мне непоколебимые правила:
- Принимай решения о своей жизни, опираясь только на личную логику и интуицию.
- Делай добро и бросай его в воду. Ожидание благодарности может привести к разочарованию и потере правильных ориентиров.
- Цени людей, с которыми работаешь — жизнь не любит иерархию в отношениях — она для того слишком непредсказуема. Ты никогда не знаешь, где и кем завтра будешь", — отметила звезда экрана.
Отметим, что в рамках основного кампейна бренда снялись шесть мировых звезд – Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, итальянский теннисист Маттео Берреттини, MALUMA, итальянский блогер Хаби Ламе и актер корейских драм Ли Мин Хо.
Напомним, Маша Ефросинина рассказала о проблемах в браке на фоне войны в стране.
Также Фокус писал об официальном разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.