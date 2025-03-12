"Прекрати нести чушь!": советник Трампа наорал на репортера, когда тот спросил о пошлинах (видео)

Старший торговый советник Белого дома Питер Наварро был в бешенстве, когда его спросили, почему Трамп постоянно меняет свое мнение по поводу пошлин на импорт.

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Старший торговый советник Белого дома Питер Наварро яростно потребовал от Марка Стоуна из британского издания Sky News "прекратить заниматься этим дерьмом", когда корреспондент спросил у него, почему президент США постоянно меняет свое решение по поводу пошлин на импорт из Канады, Мексики и прочих стран. Об этом пишет Daily Mail.

Старший торговый советник Белого дома Питер Наварро наорал на британского журналиста

Во вторник Дональд Трамп объявил о повышении пошлины на канадскую сталь и алюминий на 50 процентов, однако спустя несколько часов отменил этот план.

Между тем сегодня вступили в силу 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США, которые коснутся британской продукции стоимостью в сотни миллионов долларов.

"Политика не предусматривает никаких исключений, и это изменится, если президент изменит свою политику", — заявил Наварро журналистам.

"Но президент, похоже, меняет свое мнение с каждым часом", — парировал Стоун, прежде чем спросить Наварро, что он думает о резких переменах в позициях Дональда Трампа.

"Сэр, вы не понимаете, как выглядят переговоры. Президент ведет стратегические переговоры, так что прекратите риторику, прекратите заниматься ерундой", — заявил торговый советник.

Когда он попытался получить вопросы от других членов пресс-группы, репортер снова вмешался, повторив, что президент "кажется, все время меняет свое мнение".

И тогда Наварро окончательно вышел из себя и потребовал от репортера "прекратить заниматься этим дерьмом", а затем потребовал сообщить, в какой новостной организации работает Стоун.

Журналист сказал ему об этом, а затем заявил: "Это факт, что он меняет свое мнение каждый день".

Наварро насмешливо заявил на это: "Это переговоры, мой друг. Это переговоры".

Питер Наварро схлестнулся с британским журналистом Марком Стоуном Фото: Скриншот

Продолжая свою точку зрения, Стоун затем указал на то, что постоянно меняющаяся политика Вашингтона "вызывает хаос на фондовых рынках", которые падают — имея в виду 4 триллиона долларов, на которые упала стоимость индекса S&P 500 с рекордного максимума 19 февраля.

Но советник Трампа заявил, что это "не вызывает хаоса", потребовал от репортера остановиться и заявил, что он уйдет, если журналист продолжит его "оскорблять".

Ряд новых политических решений Трампа усилили неопределенность для предприятий, потребителей и инвесторов, особенно частые тарифные изменения в отношении таких основных торговых партнеров, как Канада, Мексика и Китай.

Стоимость алюминия и стали в Соединенных Штатах сегодня колеблется около недавних пиковых значений, поскольку трейдеры повысили цены в ответ на вступление в силу 25-процентных пошлин.

11 марта Дональд Трамп заявил, что повышение тарифов может вызвать некоторые краткосрочные неудобства, но это необходимый шаг для восстановления американского производства.

"Я думаю, что наша страна должна была это сделать, мы должны были это сделать. Другие страны отняли у нас бизнес, отняли у нас работу", — сообщил Трамп.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как политика Дональда Трампа делает беднее миллиардеров и влияет на селебрити и простых американцев.