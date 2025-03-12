"Припини нести нісенітницю!": радник Трампа накричав на репортера, коли той запитав про мита (відео)

Старший торговий радник Білого дому Пітер Наварро був розлючений, коли його запитали, чому Трамп постійно змінює свою думку з приводу мит на імпорт.

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Старший торговий радник Білого дому Пітер Наварро люто зажадав від Марка Стоуна з британського видання Sky News "припинити займатися цим лайном", коли кореспондент запитав у нього, чому президент США постійно змінює своє рішення з приводу мита на імпорт з Канади, Мексики та інших країн. Про це пише Daily Mail.

Старший торговий радник Білого дому Пітер Наварро накричав на британського журналіста

У вівторок Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на канадську сталь і алюміній на 50 відсотків, однак через кілька годин скасував цей план.

Тим часом сьогодні набули чинності 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США, які торкнуться британської продукції вартістю в сотні мільйонів доларів.

"Політика не передбачає жодних винятків, і це зміниться, якщо президент змінить свою політику", — заявив Наварро журналістам.

"Але президент, схоже, змінює свою думку з кожною годиною", — парирував Стоун, перш ніж запитати Наварро, що він думає про різкі зміни в позиціях Дональда Трампа.

"Сер, ви не розумієте, який вигляд мають переговори. Президент веде стратегічні переговори, тож припиніть риторику, припиніть займатися дурницями", — заявив торговий радник.

Коли він спробував отримати запитання від інших членів пресгрупи, репортер знову втрутився, повторивши, що президент "здається, весь час змінює свою думку".

І тоді Наварро остаточно вийшов із себе і зажадав від репортера "припинити займатися цим лайном", а потім зажадав повідомити, у якій новинній організації працює Стоун.

Журналіст сказав йому про це, а потім заявив: "Це факт, що він змінює свою думку щодня".

Наварро глузливо заявив на це: "Це переговори, мій друже. Це переговори".

Пітер Наварро зіткнувся з британським журналістом Марком Стоуном Фото: Скриншот

Продовжуючи свою точку зору, Стоун потім вказав на те, що постійно мінлива політика Вашингтона "спричиняє хаос на фондових ринках", які падають, — маючи на увазі 4 трильйони доларів, на які впала вартість індексу S&P 500 з рекордного максимуму 19 лютого.

Але радник Трампа заявив, що це "не викликає хаосу", зажадав від репортера зупинитися і заявив, що він піде, якщо журналіст і далі буде його "ображати".

Низка нових політичних рішень Трампа посилили невизначеність для підприємств, споживачів та інвесторів, особливо часті тарифні зміни щодо таких основних торговельних партнерів, як Канада, Мексика та Китай.

Вартість алюмінію і сталі в Сполучених Штатах сьогодні коливається близько недавніх пікових значень, оскільки трейдери підвищили ціни у відповідь на набрання чинності 25-відсотковими митами.

11 березня Дональд Трамп заявив, що підвищення тарифів може спричинити деякі короткострокові незручності, але це необхідний крок для відновлення американського виробництва.

"Я думаю, що наша країна повинна була це зробити, ми повинні були це зробити. Інші країни забрали в нас бізнес, забрали в нас роботу", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як політика Дональда Трампа робить біднішими мільярдерів і впливає на селебріті та простих американців.