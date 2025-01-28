Маша Ефросинина раскрыла имя режиссера, который ее домогался в 18 лет

Маша Ефросинина поделилась болезненной историей из прошлого, рассказав о сексуальных домогательствах, которые она пережила в 18 лет.

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Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась болезненной историей из прошлого, рассказав, что в 18 лет стала жертвой сексуальных домогательств. Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Ведущая раскрыла имя мужчины, который домогался к ней, — это был режиссер Вячеслав Матвеев.

Ефросинина объяснила, почему не делилась этим травматическим событием раньше: "Это была моя личная травма".

Ведущая отметила, что из-за того, что Матвеев не имел большого влияния в медийном пространстве, она держала это в тайне. Ее открытие стало частью поддержки других женщин, которые переживают подобные ситуации.

"У каждого есть свой Талашко, Белоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и многое делал сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя. Это была моя личная травма", — пояснила телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина рассказала о домогательствах режиссера.

Кроме этого, Фокус писал, что Ефросинина снялась в пикантной фотосессии.