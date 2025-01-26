"Мне было 18 лет": Маша Ефросинина рассказала о домогательствах режиссера

27 лет назад Ефросинина боялась, что кто-то узнает об этом, а особенно ее подруга. Теперь она откровенно рассказывает о своем опыте, поднимая важную тему.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ее в 18 лет домогался режиссер ее первого телевизионного шоу. Об этом знаменитость рассказала в Instagram.

Тогда Ефросинина боялась, что кто-то узнает об этом, а особенно ее подруга.

"А еще я очень боялась, что что-то заподозрит моя единственная подруга, которой одной было на меня небезразлично там... Но по каким-то странным причинам, она была влюблена в того "гения", — рассказала телеведущая.

По словам Ефросининой, ее в 18 лет подруга привела на шоу, где уже сама работала. Изначально ведущая должна была работать администратором, однако продюсер увидел в ней другой потенциал.

"Продюсер проекта видит во мне необычную для телевидения живую и веселую энергию, нестандартную для ведущей внешность (я ярко крашусь, имею невероятно аппетитные формы и ношу глубокое декольте на свой шестой размер) поэтому меня сажают в кадр на супер эпизодическую роль — принимать звонки от телезрителей", — вспомнила Ефросинина.

Маша Ефросинина

Впрочем, режиссеру шоу не понравилась такая идея и он сделал работу Маши Ефросининой невыносимой. Впрочем, она терпела ради зарплаты, которая помогла ей сменить жилье. Со временем мужчина начал подстраивать пребывание наедине с телеведущей.

"Так он начал ко мне прикасаться. И однажды взял за шею и впился в мои губы своим мерзким вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком... Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими ссохшимися пальцами", — вспомнила Ефросинина, добавив, что после этого она убежала.

А через полторы недели шоу закрыли.

Звезда экрана отметила, что в насилии всегда виноват насильник, а не жертва.

Напомним, студентки театрального вуза пожаловались на домогательства известного режиссера.

Также Фокус писал об отношениях Маши Ефросининой с мужем-военным.