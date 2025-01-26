"Мені було 18 років": Маша Єфросиніна розповіла про домагання режисера

27 років тому Єфросиніна боялася, що хтось дізнається про це, а особливо її подруга. Тепер вона відверто розповідає про свій досвід, порушуючи важливу тему.

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її у 18 років домагався режисер її першого телевізійного шоу. Про це знаменитість розповіла в Instagram.

Тоді Єфросиніна боялася, що хтось дізнається про це, а особливо її подруга.

"А ще я дуже боялася, що щось запідозрить моя єдина подруга, якій одній було на мене небайдуже там… Але з якихось дивних причин, вона була закохана в того "генія", — розповіла телеведуча.

За словами Єфросиніної, її у 18 років подруга привела на шоу, де вже сама працювала. Спочатку ведуча повинна була працювати адміністраторкою, проте продюсер побачив у ній інший потенціал.

"Продюсер проєкту вбачає в мені незвичну для телебачення живу та веселу енергію, нестандартну для ведучої зовнішність (я яскраво фарбуюсь, маю неймовірно апетитні форми та ношу глибоке декольте на свій шостий розмір) тож мене садять в кадр на супер епізодичну роль — приймати дзвінки від телеглядачів", — пригадала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна

Втім, режисеру шоу не сподобалася така ідея і він зробив роботу Маші Єфросиніної нестерпною. Втім, вона терпіла заради зарплати, яка допомогла їй змінити житло. Згодом чоловік почав підлаштовувати перебування наодинці з телеведучою.

"Так він почався до мене торкатися. І одного разу взяв за шию та впʼявся в мої губи своїм мерзенним смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком… Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми ссохлими пальцями", — пригадала Єфросиніна, додавши, що після цього вона втекла.

А через півтора тижня шоу закрили.

Зірка екрану наголосила, що в насильстві завжди винен кривдник, а не жертва.

Нагадаємо, студентки театрального вишу поскаржилися на домагання відомого режисера.

Також Фокус писав про стосунки Маші Єфросиніної з чоловіком-військовим.