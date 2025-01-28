Маша Єфросиніна розкрила ім'я режисера, який її домагався у 18 років

Маша Єфросиніна поділилася болісною історією з минулого, розповівши про сексуальні домагання, які вона пережила в 18 років.

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Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася болісною історією з минулого, розповівши, що у 18 років стала жертвою сексуальних домагань. Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Ведуча розкрила ім'я чоловіка, який домагався до неї, — це був режисер В'ячеслав Матвєєв.

Єфросиніна пояснила, чому не ділилася цією травматичною подією раніше: "Це була моя особиста травма".

Ведуча наголосила, що через те, що Матвєєв не мав великого впливу у медійному просторі, вона тримала це в таємниці. Її відкриття стало частиною підтримки інших жінок, які переживають подібні ситуації.

"У кожного є свій Талашко, Білоус, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він уже помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз у нашій медійній системі, я б давно розкрила його ім'я. Це була моя особиста травма", — пояснила телеведуча.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна розповіла про домагання режисера.

Крім цього, Фокус писав, що Єфросиніна знялася у пікантній фотосесії.