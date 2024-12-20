Маша Єфросиніна поділилася напівоголеними фотографіями

У новому пості Маша Єфросиніна не лише продемонструвала елегантні знімки в чорній та білій короткій шубці, а й поділилася важливими філософськими роздумами про прийняття себе. Ведуча зізналася, що цього року вона "подружилася зі своєю темною стороною" і навчилася жити за власними правилами, попри судження суспільства.

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45-річна телеведуча Маша Єфросиніна показала відверті чорно-білі фото з еротичної фотосесії. Світлинами українська телеведуча поділилася у себе на сторінці в Instagram.

На світлинах вона позує в стильній чорній і білій короткій шубці та прозорих чорних колготках. Під публікацією Маша написала глибокий філософський пост, в якому розповіла про те, як прийняла свою "темну сторону" і навчилася по-новому ставитися до себе.

"Ніхто не зрозуміє! Ніхто не оцінить!! Всі засудять! Питання лише одне — хто створив цю шкалу правильності для вимірювання того, чи правильно я чи ти живемо? Де ця шкала? Хто очолює той суд?" — написала Єфросиніна.

Ведуча поділилася, що в цьому році вона "подружилася зі своєю темною стороною", що означає для неї відкритість до нових досвідів, експериментів і навіть помилок. Єфросиніна зазначила, що, хоча суспільство часто не готове приймати жінок, які досліджують свою сексуальність і жіночність, вона відтепер живе за власними правилами.

"Я і є мій суд! Мій адвокат і мій прокурор!" — наголосила Маша, додаючи, що більше не дозволяє нікому впливати на її самооцінку.

Ведуча також зазначила, що ця фотосесія стала своєрідним святковим подарунком для неї, який символізує її перемогу над труднощами та внутрішню силу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна розповіла про розлуку з чоловіком-військовим.

Крім цього, Фокус писав, що Єфросиніна назвала справжню причину, через яку припинила знімати проєкт з Олею Поляковою.