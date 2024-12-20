"Все осудят": Ефросинина снялась в пикантной фотосессии (фото)

В новом посте Маша Ефросинина не только продемонстрировала элегантные снимки в черной и белой короткой шубке, но и поделилась важными философскими размышлениями о принятии себя. Ведущая призналась, что в этом году она "подружилась со своей темной стороной" и научилась жить по собственным правилам, несмотря на суждения общества.

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45-летняя телеведущая Маша Ефросинина показала откровенные черно-белые фото с эротической фотосессии. Фотографиями украинская телеведущая поделилась у себя на странице в Instagram.

На фотографиях она позирует в стильной черной и белой короткой шубке и прозрачных черных колготках. Под публикацией Маша написала глубокий философский пост, в котором рассказала о том, как приняла свою "темную сторону" и научилась по-новому относиться к себе.

"Никто не поймет! Никто не оценит!!! Все осудят! Вопрос лишь один — кто создал эту шкалу правильности для измерения того, правильно ли я или ты живем? Где эта шкала? Кто возглавляет тот суд?" — написала Ефросинина.

Ведущая поделилась, что в этом году она "подружилась со своей темной стороной", что означает для нее открытость к новым опытам, экспериментам и даже ошибкам. Ефросинина отметила, что, хотя общество часто не готово принимать женщин, которые исследуют свою сексуальность и женственность, она отныне живет по собственным правилам.

"Я и есть мой суд! Мой адвокат и мой прокурор!" — подчеркнула Маша, добавляя, что больше не позволяет никому влиять на ее самооценку.

Ведущая также отметила, что эта фотосессия стала своеобразным праздничным подарком для нее, который символизирует ее победу над трудностями и внутреннюю силу.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина рассказала о разлуке с мужем-военным.

Кроме этого, Фокус писал, что Ефросинина назвала настоящую причину, по которой прекратила снимать проект с Олей Поляковой.