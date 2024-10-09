"Тяжелый период": Маша ЕФросинина назвала настоящую причину, по которой прекратила снимать проект с Олей Поляковой

Маша Ефросинина впервые публично призналась, что была инициатором поставить проект "Взрослые девушки" с Олей Поляковой на паузу.

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Маша Ефросинина назвала истинную причину, по которой ее совместный проект с певицей и подругой Олей Поляковой стал на паузу. Подробностями она поделилась в разговоре с Олей Поляковой у себя на ютуб-канале.

Так, Маша Ефросинина призналась, что именно она была инициатором поставить проект на паузу, впервые такое желание у нее возникло еще осенью 2023 года. Тогда она об этом заявила команде Оли Поляковой. Аргументировала она закрытие проекта тем, что им уже не о чем говорить, что они исчерпали себя, однако Оля и ее команда тогда уговорили ее попробовать еще и заверили, что тем для их разговоров хватает.

Но уже в 2024 году проект реально столкнулся с тем, что Оля и Маша начали по кругу рассказывать одни и те же истории, что, по мнению Маши Ефросининой, было не интересным.

"Разговоры о том, чтобы поставить "Взрослых девушек" на паузу я лично начала в начале осени 2023 года. Мы вышли в зум с твоей командой и я сказала, что мне кажется, что мы выдохлись. Твоя команда и ты в том числе сказали, что у нас еще куча купезных тем. Мой аргумент о выдохлись, была прежде всего по темам. Темы все мы развернули. То, что смущало больше всего меня — мы по 5–6 раз одни и те же истории, и у нас начали падать просмотры. Это моя теория. И вы меня уговорили, то, что я полная дура, не полная, а дура. Единственное, на что ты (ред. Оля) согласилась, что теперь мы можем приглашать подружку к нам, мол, она, мой аргумент был, что подружка принесет новые истории. Половина подружек, которых мы пригласили, почему-то не доезжали. Я согласилась и что, мы по седьмому кругу начали записывать одни и те же истории", — сказала Ефросинина.

Однако впоследствии Ефросинина призналась, причиной этому стало то, что она в тот период проживала нелегкий этап своей жизни и ее моральное состояние было нестабильным. Как оказалось, и у Оли Поляковой также были определенные психоэмоциональные качели. Поэтому Ефросинина предположила, что именно поэтому была необходимость приостановить работу проекта "Взрослые девушки", чтобы они имели время на восстановление.

"Я проживаю сегодня очень тяжелый период моральный. Я об этом не рассказываю, ты об этом не рассказываешь. Мы вообще с тобой такие, что нам трудно об этом говорить. Мне действительно легче. Так же как и тебе, сидеть во "Взрослых девушках", с перьями в заднице и говорить: "А что он? А она? А это.. А это". Потому что на ремесле, я имею это ремесло и ты имеешь это ремесло, искусственно мы можем продержаться еще сезон. Но произошли какие-то изменения. Я считаю, что "Взрослые девушки" должны были вынести эту паузу, чтобы каждая из нас наполнилась для нового рывка, или для чего-то нового", — сказала Оля Полякова.

Оля Полякова частично поддержала слова Маши и добавила, что все же это было их совместное решение, чтобы прекратить съемки "Взрослых девушек". Однако, все же сегодня Оля считает, что проект стоит возвращать, возможно, в другом формате, но, по ее мнению, его ждут зрители.

"Я считаю, что этот проект насколько любим людьми, он насколько много людей поддерживал. Это не то, что я хотела снимать "Взрослых девочек", а ты нет. Это наше с тобой решение. Я просто хочу сказать о том, что понимая, что ты не могла этого делать. Я могла на технике. Наши места уже позанимали. Я за то, что даже в таких сложных состояниях, рассказывая об этих состояниях, я бы целую программу сейчас записала", — сказала Полякова.

В результате Маша и Оля дали надежду для своих зрителей, что вскоре их проект снова заживет новой жизнью и, возможно, будет иметь другой формат.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, за сколько готова переспать с Машей Ефросининой.

Кроме этого, Фокус писал, что Оля Полякова впервые прокомментировала скандал с Машей Ефросининой.