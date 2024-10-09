"Важкий період": Маша ЄФросиніна назвала справжню причину, через яку припинила знімати проєкт з Олею Поляковою

Маша Єфросиніна вперше публічно зізналася, що була ініціаторкою поставити проєкт "Дорослі дівчата"з Олею Поляковою на паузу.

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Маша Єфросиніна назвала справжню причину, через яку її спільний проєкт зі співачкою та подругою Олею Поляковою став на паузу. Подробицями вона поділилася в розмові з Олею Поляковою у себе на ютуб-каналі.

Так, Маша Єфросиніна зізналася, що саме вона була ініціатором поставити проєкт на паузу, вперше таке бажання у неї виникло ще восени 2023 року. Тоді вона про це заявила команді Олі Полякової. Аргументувала вона закриття проєкту тим, що їм вже немає про що говорити, що вони вичерпали себе, однак Оля і її команда тоді вмовили її спробувати ще і запевнили, що тем для їхніх розмов вистачає.

Але вже у 2024 році проєкт реально стикнувся з тим, що Оля і Маша почали по колу розповідати одні і ті ж історії, що, на думку Маші Єфросиніної, було не цікавим.

"Розмови про те, щоб поставити "Дорослих дівчат" на паузу я особисто розпочала на початку осені 2023 року. Ми вийшли в зум з твоєю командою і я сказала, що мені здається, що ми видихлись. Твоя команда і ти в тому числі сказали, що в нас ще купа купезна тем. Мій аргумент про видихнулися, була перш за все щодо тем. Теми всі ми розгорнули. Те, що бентежило найбільше мене — ми по 5–6 разів одні і ті самі історії, і в нас почали падати перегляди. Це моя теорія. І ви мене вмовили, те, що я повна дура, не повна, а дура. Єдина на що ти (ред. Оля) погодилася, що тепер ми можемо запрошувати подружку до нас, мовляв, вона, мій аргумент був, що подружка принесе нові історії. Половина подружок, яких ми запросили, чомусь не доїжджали. Я погодилася, і що, ми по сьомому колу почали записувати одні і ті самі історії", — сказала Єфросиніна.

Однак згодом Єфросиніна зізналася, причиною цьому стало те, що вона у той період проживала нелегкий етап свого життя і її моральний стан був нестабільний. Як виявилося, і в Олі Полякової також були певні психоемоційні гойдалки. Тому Єфросиніна припустила, що саме через це була необхідність призупинити роботу проєкту "Дорослі дівчата", щоб вони мали час на відновлення.

"Я проживаю сьогодні дуже важкий період моральний. Я про це не розказую, ти про це не розказуєш. Ми взагалі з тобою такі, що нам важко про це говорити. Мені дійсно легше. Так само як і тобі, сидіти в "Дорослих дівчатах", з пір’ям в жопі і говорити: "А що він? А вона? А це.. А це". Бо на ремеслі, я маю це ремесло і ти маєш це ремесло, штучно ми можемо протриматися ще сезон. Але відбулися якісь зміни. Я вважаю, що "Дорослі дівчата" мали винести цю паузу, щоб кожна з нас наповнилася для нового ривку, або для чогось нового", — сказала Оля Полякова.

Оля Полякова частково підтримала слова Маші і додала, що все ж це було їхнє спільне рішення, що припинити зйомки "Дорослих дівчат". Однак, все ж сьогодні Оля вважає, що проєкт варто повертати, можливо, в іншому форматі, але, на її думку, його чекають глядачі.

"Я вважаю, що цей проєкт наскільки коханий людьми, він наскільки багато людей підтримував. Це не те, що я хотіла знімати "Дорослих дівчаток", а ти ні. Це наше з тобою рішення. Я просто хочу сказати про те, що розуміючи, що ти не могла цього робити. Я могла на техніці. Наші місця вже позаймали. Я за те, що навіть в таких складних станах, розказуючи про ці стани, я б цілу програму зараз записала", — сказала Полякова.

У результаті Маша та Оля дали надію для своїх глядачів, що незабаром їхній проєкт знову заживе новим життям і, можливо, матиме інший формат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зізналася, за скільки готова переспати з Машею Єфросиніною.

Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова вперше прокоментувала скандал з Машою Єфросиніною.