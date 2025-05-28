Впервые за годы: муж Маши Ефросининой проигнорировал ее день рождения (фото)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отметила 46-й день рождения в Париже с двумя детьми — Наной и Александром.

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Праздничными кадрами из столицы Франции звезда экрана поделилась в Instagram.

"Свой новый год я встретила именно так, как мечтала", — написала именинница.

Для празднования Ефросинина нарядилась в бронзовое платье макси украинского дизайнера Дианы Ставницер.

Маша Ефросинина в Париже с детьми Фото: Instagram mashaefrosinina

Впрочем, вместе с семьей не было мужа телеведущей Тимура Хромаева, который служит в украинской армии.

"Мы пропустили интересную деталь: на День рождении Ефросининой не было ее мужа... Конечно можно сказать, что при исполнении, но..." — написал блогер Богдан Беспалов.

Хромаев в целом проигнорировал публично день рождения возлюбленной, хотя ранее каждый год публиковал на своей странице в Instagram посты, посвященные дню рождения Ефросининой.

Между тем сама телеведущая, благодаря родных, ВСУ, не вспомнила о муже, а лишь показала подарок от сына — букет пионов.

Муж Маши Ефросининой в ВСУ

Тимур Хромаев присоединился к украинской армии в 2022 году. В основном он находится на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он — командир роты. Хромаев занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой, о чем рассказывала его жена.

"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война — это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал. Уже 2,5 года, когда засыпаю, рефлекторно принимаю позу, к которой привыкло мое тело, когда Тимур был рядом. Сплю в его футболках, перекладываю его вещи", — говорила знаменитость.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: Instagram mashaefrosinina

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Первой родилась дочь Нана, которой сейчас 20 лет. Вторым ребенком супругов стал сын Александр, который появился на свет в 2014 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Маша Ефросинина призналась, почему решила вернуться из-за границы в Украину несмотря на то, что здесь до сих пор идет война.