Вперше забула про річницю: Єфросиніна висловилась про стосунки з чоловіком (фото)

Маша Єфросиніна опублікувала чорно-білу світлину, на якій вона в обіймах зі своїм чоловіком. Під фото вона розповіла про їхню річницю шлюбу.

Related video

Колишня українська телеведуча, а нині You-Tube-інтерв’юера, Маша Єфросиніна написала допис в Instagram про стосунки зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Вона зазначила, що вперше за 23 роки забула про їхню річницю шлюбу.

"23 роки разом. 22 роки у шлюбі. І перший рік, як я забула, що в нас річниця.. Зазвичай, забуваєш ти. Але, кажуть, що пари, які довго разом, дійсно стають схожими одне на одного. Кохаю тебе", — йдеться у повідомленні.

Маша зізналась, що забула про річницю шлюбу Фото: Instagram

Єфросиніна написала це під чорно-білим фото, де вона в обіймах зі своїм чоловіком. Деякі користувачі злякались, що щось трапилось і написали коментарі:

"Кожен раз серце йокає, коли бачу чорно-біле фото. Радію за ваш міцний звʼязок"

"Маша, не лякайте чорно-білими фотками!!!!! З річницею!!!"

Шлюб Єфросиніної та Хромаєва

Єфросиніна та Хромаєв одружилися у 2003 році. Вони виховують двох дітей. Першою народилася донька Нана, якій наразі 20 років. Другою дитиною подружжя став син Олександр, який зʼявився на світ у 2014 році.

Тимур Хромаєв долучився до українського війська у 2022 році. Здебільшого він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Хромаєв займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала його дружина.

Маша з чоловіком Тимуром Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маша Єфросиніна висловилась про негативні зміни в українському суспільстві. На її думку, ми живемо у світі, де агресорів вітають рукостисканнями, а жертв залишають самих.

Єфросиніна різко відповіла Безуглій, яка назвала "кармою" загибель студента у Києві.

Крім того, чоловік колишньої телеведучої проігнорував її день народження. Хромаєв публічно не висвітлив свято коханої.