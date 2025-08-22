"Суспільство занурюється в моральну кому": Єфросиніна після скандалу зробила різку заяву

Колишня українська телеведуча, а нині You-Tube-інтерв’юера, Маша Єфросиніна висловилась про негативні зміни в українському суспільстві. На її думку, ми живемо у світі, де агресорів вітають рукостисканнями, а жертв залишають самих.

Що стали приводом для різкої заяви Маші Єфросиніної, — з контексту незрозуміло. Ймовірно, колишня телеведуча прокоментувала нещодавній скандал з коміком та ветераном Віктором Розовим, який зробив неоднозначні заяви під час крайнього інтерв’ю.

"Ми живемо в епоху, коли слово стало зброєю масового ураження, а безкарність — релігією слабких. Діти знищують одне одного в онлайні, дорослі ховаються за анонімністю, щоб вилити свою злість. Ми бачимо світ, де агресорів вітають рукостисканнями, а жертв залишають самих", — пише телеведуча в соціальній мережі Threads.

Пост Маші Єфросиніної Фото: Threads

За її словами, останні тенденції розмивають кордони між добром та злом.

"Наше суспільство занурюється в глибоку моральну кому. Кордони етики розмиті до невпізнання. Ми перестали розрізняти добро і зло, прикриваючись псевдотолерантністю та страхом "образити" тих, хто давно втратив право на повагу", — додала вона, не конкретизувавши, про що йдеться.

Читачі у коментарях почали ділитися своїми думками.

"Де форма публічного приниження, яка межує з емоційним насильством стала нормою, ба більше, це навіть толерується і схвалюється заради власної вигоди";

"Ні, ми живемо в такій країні де жінкам треба себе в ліпишку розірвати, щоб просто купити авто! То це бідність, якщо б не авто, то Вітя навіть не давав це інтерв'ю….Це бідність нашого народу";

"Суспільство давно прогнило, з такими неадекватними людьми в нас немає шансів на хороше майбутнє […] Дійсно добрих людей не цінять, об них витирають ноги, щоб вижити в цьому світі, потрібно бути егоїстом, і це насправді сумно";

"Хвиля абсурду вже просто зносить з ніг";

Коментарі до посту Маші Єфросиніної Фото: Threads

"Завжди так було, просто це тепер видно на загал, бо є соцмережі та інтернет";

"Але треба критично мислити і не бути в колі "любителів відмін";

"Думати треба і пропускати через серце інформацію!".

Наразі у Маші Єфросиніної близько 230 тисяч підписників у соціальній мережі Threads. Вона зробила там всього кілька дописів, перший — 19 серпня.

