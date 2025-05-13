Маша Єфросиніна звинуватила Ольгу Фреймут у брехні

Українська телеведуча Марія Єфросиніна відреагувала на інтерв'ю своєї колишньої колеги Ольги Фреймут на каналі Раміни Есхакзай. У ньому знаменитість, яка зараз мешкає у Львові, розповідала, що практично не знайома з Марією, вони рідко перетиналися по роботі, і Ольгу колеги цькували за те, що розмовляє українською мовою. Під час шоу "Дорослі дівчата", вона, сидячи на сцені з Ольгою Поляковою, відповідала на запитання залу, і це інтерв'ю стало об'єктом підвищеного інтересу.

Related video

Журналістка ТСН поцікавилася в Єфросиніної, чи дивилася та відео, де, серед іншого, Фреймут сказала, що Марія нібито виявляла інтерес до її чоловіка, гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотка, який досі має російський паспорт.

Марія відповіла, що повністю розмову не дивилася, але бачила кілька моментів, які їй надіслали. Вона зізналася, що вважає Ольгу неординарною, талановитою і магнетичною особистістю, яка могла стати зіркою національного масштабу, але не склалося.

"Ми з нею дуже різні. Тому що я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим паче, я не дозволяю собі брехати. Так, я вважаю, що вона бреше. Я не дуже люблю виправдовуватися, і мені зараз не цікаво витрачати час аудиторії "Дорослих дівчат" на це все, але факти говорять самі за себе", — заявила зірка.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Вона також спростувала твердження Фреймут про цькування через українську мову.

"Це повна брехня, що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу з Сергієм Притулою, обожнюю його. Немає чого коментувати. І другий факт, який повністю доводить, що інтерв'ю брехливе, принаймні в моїй частині, що ми не були знайомі і не перетиналися. Ось вам факт. 2012 рік, я була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту "Шоумастгоуон". Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут через те, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік, і таким чином там опинилася пані Фреймут", — заявила вона, додавши, що це стало можливим винятково через її прохання і її ультиматум.

Оскільки Фреймут була в журі, а Єфросиніна — керівницею, ведучою та продюсеркою, вони спілкувалися досить багато.

"Тому що я контролювала абсолютно все за сценарієм тощо. Тому всі добре знали, як її звати, ніхто над нею не насміхався. Тому давайте довіряти фактам", — наголосила Марія.

Що сказала Фреймут?

За словами Ольги Фремут, коли вона знімала "Ревізор", перше реаліті-шоу, Марія вела проекти на сцені та була серед топових ведучих. Вони рідко перетиналися, бо Фреймут була в роз'їздах через зйомки програми в Одесі, Маріуполі, Сумах та інших містах.

Одного разу Ольга повернулася з Монако на приватному літаку, і на ній було гарне пальто, яке Єфросиніна помітила і похвалила, звернувшись до неї російською мовою.

"До речі, розмовляли вони тільки російською, і мене вважали такою собі "селючкою", тому що я говорила українською, і вони вважали, що я... щось таке... Тобто я не про Машу. Загалом таке ставлення було на телебаченні. Те, що я говорила українською, їх дуже веселило. Таким собі була клоуном місцевим. Мені все одно, що вони робили. Ми з Сергієм Притулою говорили українською, потім Саша Педан пішов до репетитора і почав теж говорити українською мовою", — наголосила гостя Раміни.

Закриваючи тему з Єфросиніною, вона додала:

"Машу я мало знаю, але до війни вона навіть запрошувала мене на інтерв'ю, до війни, її помічниця моїй сестрі. Але я ж не даю інтерв'ю. Про що розмовляти? Але я знаю точно, що їй подобався мій чоловік. Про це багато пишуть, і це не секрет. Але він багатьом подобається".

Фреймут дуже тепло відгукнулася про старшу доньку Марії, Нану, про яку чула тільки найкраще, і з якою знайома її старша донька Злата та її лондонські друзі. Всі вони вважають Нану чудовою людиною.

Інтерв'ю Ольги Фреймут

Раніше Фокус писав, що Ольга Фреймут говорила про своє життя в Лондоні.