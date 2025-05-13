Маша Ефросинина обвинила Ольгу Фреймут во лжи

Украинская телеведущая Мария Ефросинина отреагировала на интервью своей бывшей коллеги Ольги Фреймут на канале Рамины Эсхакзай. В нем знаменитость, которая сейчас живет во Львове, рассказывала, что практически не знакома с Марией, они редко пересекались по работе, и Ольгу коллеги травили за то, что говорит на украинском языке. Во время шоу "Дорослі дівчата", она, сидя на сцене с Ольгой Поляковой, отвечала на вопросы зала, и это интервью стало объектом повышенного интереса.

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Журналистка ТСН поинтересовалась у Ефросининой, смотрела ли та видео, где, среди прочего, Фреймут сказала, что Мария якобы проявляла интерес к ее мужу, гендиректору "Нового канала" Владимиру Локотко, у которого до сих пор российский паспорт.

Мария ответила, что полностью разговор не смотрела, но видела несколько моментов, которые ей прислали. Она призналась, что считает Ольгу неординарной, талантливой и магнетической личностью, которая могла стать звездой национального масштаба, но не сложилось.

"Мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-нибудь обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более, я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она лжет. Я не очень люблю оправдываться, и мне сейчас не интересно тратить время аудитории "Дорослих дівчат" на это все, но факты говорят сами за себя", – заявила звезда.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Она также опровергла утверждения Фреймут о травле из-за украинского языка.

"Это полное вранье, что мы вроде над ней насмехались за украинский язык. Я очень давно дружу с Сергеем Притулой, обожаю его. Нечего комментировать. И второй факт, полностью доказывающий, что интервью лживо, по крайней мере в моей части, что мы не были знакомы и не пересекались. Вот вам факт. 2012 год, я была руководительницей, ведущей и продюсером проекта "Шоумастгоуон". Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут из-за того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на русских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год, и таким образом там оказалась госпожа Фреймут", – заявила она, добавив, что это стало возможным исключительно из-за ее просьбы и ее ультиматума.

Поскольку Фреймут была в жюри, а Ефросинина – руководительницей, ведущей и продюсером, они общались довольно много.

"Потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался. Потому давайте доверять фактам", – подчеркнула Мария.

Что сказала Фреймут?

По словам Ольги Фремут, когда она снимала "Ревизор", первое реалити-шоу, Мария вела проекты на сцене и была среди топовых ведущих. Они редко пересекались, потому что Фреймут была в разъездах из-за съемок программы в Одессе, Мариуполе, Сумах и других городах.

Однажды Ольга вернулась из Монако на частном самолете, и на ней было красивое пальто, которое Ефросинина заметила и похвалила, обратившись к ней на русском языке.

"Кстати, разговаривали они только по-русски и меня считали такой себе "селючкой", потому что я говорила по-украински, и они считали что я… что-то такое… То есть я не про Машу. В целом такое отношение было на телевидении. То, что я говорила по-украински, их очень веселило. Таким себе была клоуном местным. Мне все равно, что они делали. Мы с Сергеем Притулой говорили по-украински, потом Саша Педан пошел к репетитору и начал тоже говорить на украинском языке", – подчеркнула гостья Рамины.

Закрывая тему с Ефросининой, она добавила:

"Машу я мало знаю, но до войны она даже приглашала меня на интервью, до войны, ее помощница моей сестре. Но я же не даю интервью. О чем разговаривать? Но я знаю точно, что ей нравился мой муж. Об этом много пишут, и это не секрет. Но он многим нравится".

Фреймут очень тепло отозвалась о старшей дочери Марии, Нане, о которой слышала только самое хорошее, и с которой знакома ее старшая дочь Злата и ее лондонские друзья. Все они считают Нану отличным человеком.

Интервью Ольги Фреймут

Ранее Фокус писал, что Ольга Фреймут говорила о своей жизни в Лондоне.