Ольга Фреймут откровенно рассказала о своей жизни в Лондоне

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину живет в Лондоне, в интервью Рамине Эсхакзай рассказала, через что ей пришлось пройти за эти годы.

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Беседа с Ольгой уже опубликована на канале Рамины в YouTube.

По словам Фреймут, ее жизнь мало чем отличается от жизни других украинок, которые вынужденно уехали за границу.

"Я просто потерялась среди толпы тех мам, которые ведут детей в школу. Обычная себе Оля… просто какая-то приезжая женщина. Я не могу сказать, что это как-то огорчало. Наверное, ты хотела спросить, не болело ли, что я из такой суперзвезды очутилась в Лондоне? Начиная все с нуля, было столько бытовых проблем, что у меня даже не было времени подумать: а что будет со мной? Я была очень оптимистично настроена", – говорит она.

Ольга, у которой в британской столице есть родственники, отмечает, что у нее в этом городе много друзей, которые всячески поддерживали ее и помогали в поиске работы.

"У меня были встречи с директором Channel 4, у меня были встречи на GB News Channel. Мне пытался помочь мой коллега Адам из Лос-Анджелеса, возглавляющий определенные направления CNN и Disney. Они все были очень рады пообщаться. Но понимали, что просто быть журналисткой — over-educated. Мне говорили: "Слишком много у тебя уже есть опыта". Ну а стать Олей Фреймут или Раминой еще раз — так не бывает. А я просто желала обычную работу. Я хотела видеть людей, выходить в свет, получать зарплату и знать, что у меня, по крайней мере, все как у людей. Потому что другие устраивались на работы, а от меня, когда видели резюме, они смотрели и не знали, что со мной делать", – добавила телеведущая.

В конце августа 2022 года она говорила в интервью КП, что устроилась на работу в Sunday Express:

"Работаю в газете Sunday Express, которая существует уже более 120 лет, это одна из самых любимых газет британцев — пишу еженедельную колонку об Украине без цензуры. Ни разу редакторы, в отличие от Инстаграмма, не вырезали ни слова из того, что я хочу сказать. И это для меня очень большая радость. Эта газета многое делает для Украины, собирает средства, лекарства, пишет об Украине и выходит с желто-голубым флагом на первой странице".

Сейчас у Ольги Фреймут другая работа. Кроме того, она создала Лондонский клуб манер, который собирается четыре раза в месяц, и где обсуждается не только этикет, но и многие другие интересные вопросы: коммуникации, кулинария, стиль с привлечением экспертов в этой сфере.

В прошлом году Фреймут сообщила, что ее родной брат служит в батальоне "Аратта", который входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее Фокус писал, что Ольгу Фреймут агрессивно обругали в Польше.