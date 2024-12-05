"Мы совсем не похожи": родной брат Ольги Фреймут служит в батальоне ГУР (фото)

По словам телеведущей, ее брат чернобровый и красивый. Фреймут также объявила сбор на дроны для подразделения, где он служит.

Родной брат украинской телеведущей Ольги Фреймут служит в батальоне "Аратта", который входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила сама Фреймут в своем Инстаграме.

"Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Они мне родные", — написала Фреймут.

Бойцы батальона "Аратта" ГУР МО Фото: Инстаграм

Она также объявила сбор на дроны для этого подразделения.

"Если хотите посмотреть, какой у меня брат, и как мы совсем с ним не похожи, потому что он чернобровый и красивый, — фото в карусели после видеообращения командира Аратты", — добавила Фреймут.

Кроме того, телеведущая обнародовала фото, на котором видно ее родного брата.

Родной брат Ольги Фреймут Фото: Инстаграм

Напомним, в октябре Ольга Фреймут оказалась в Испании, которую затопило после шторма и дождей.

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