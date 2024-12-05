"Ми зовсім не схожі": рідний брат Ольги Фреймут служить у батальйоні ГУР (фото)
За словами телеведучої, її брат чорнобривий та красивий. Фреймут також оголосила збір на дрони для підрозділу, де він служить.
Рідний брат української телеведучої Ольги Фреймут служить в батальйоні "Аратта", який входить до складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомила сама Фреймут у своєму Інстаграмі.
"Це батальйон "Аратта". Звісно, до цих людей у мене особливе ставлення, там мій рідний брат. Вони мені рідні", — написала Фреймут.
Вона також оголосила збір на дрони для цього підрозділу.
"Якщо хочете подивитися, який у мене брат, і як ми зовсім з ним не схожі, бо він чорнобривий і красивий, — фото в каруселі після відеозвернення командира Аратти", — додала Фреймут.
Крім того, телеведуча оприлюднила фото, на якому видно її рідного брата.
Нагадаємо, у жовтні Ольга Фреймут опинилась в Іспанії, яку затопило після шторму та дощів.
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