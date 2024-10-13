Коли можна говорити російською: Ольга Фреймут поділилася правилами етикету (фото, відео)

За словами ведучої, за етикетом варто перейти на мову співрозмовника. Водночас вона уточнила, коли можна цього не робити.

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Популярна українська ведуча Ольга Фреймут (дівоче прізвище — Коник, у заміжжі — Локотко) розкрила, як потрібно реагувати, коли до тебе звертаються російською мовою. Свої поради з етикету артистка опублікувала 12 жовтня в Instagram.

Як відомо, Ольга Фреймут живе в Лондоні, Велика Британія. Саме там вона створила власний проект під назвою "Клуб манер". У новому відео ведуча розкрила, як, на її думку, слід реагувати на російську мову. За словами ведучої, якщо це особисте звернення російською, то слід відповідати нею ж, але цього правила варто дотримуватися лише в тих випадках, якщо співрозмовник не з країни-агресора і якщо ви не знаєте іншої мови, якою могли б спілкуватися.

Ведуча Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

"Коли до тебе звертаються російською? За етикетом — переходимо на мову співрозмовника. Але ж це мова вбивць... Якщо людина не з країни агресора, втім, розмовляти українською, англійською, польською, грузинською... не може, і єдина мова, якою ви можете порозумітися, — російська, іноді краще перейти на ту мову", — порадила Фреймут.

42-річна ведуча зазначила, що в жодному разі не можна сміятися над тими, хто переходить на українську мову і при цьому робить помилки: "Ніколи не робіть зауваження тим, хто перейшов на українську і говорить невпевнено... Ми ж не сміємося над дітьми, які роблять перші кроки", — вважає Ольга.

Раніше, 13 серпня Фокус писав про те, що Ольга Фреймут заступилася за Тіну Кароль, з якої насміхалися Полякова і Єфросиніна. Ведуча несподівано відреагувала на старе відео, в якому Єфросиніна і Полякова жартують над Тіною Кароль.