Когда можно говорить на русском: Ольга Фреймут поделилась правилами этикета (фото, видео)

По словам ведущей, по этикету стоит перейти на язык собеседника. В то же время она уточнила, когда можно этого не делать.

Related video

Популярная украинская ведущая Ольга Фреймут (девичья фамилия — Конык, в замужестве — Локотко) раскрыла, как нужно реагировать, когда к тебе обращаются на русском языке. Свои советы по этикету артистка опубликовала 12 октября в Instagram.

Как известно, Ольга Фреймут живет в Лондоне, Великобритания. Именно там она создала собственный проект под названием "Клуб манер". В новом видео ведущая раскрыла, как, по ее мнению, следует реагировать на русский язык. По словам ведущей, если это личное обращение на русском, то следует отвечать на нем же, но этого правила стоит придерживаться лишь в тех случаях, если собеседник не из страны-агрессора и если вы не знаете другого языка, на которым могли бы общаться.

Ведущая Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

"Когда к тебе обращаются на русском? По этикету – переходим на язык собеседника. Но ведь это язык убийц… Если человек не из страны агрессора, впрочем, разговаривать на украинском, английском, польском, грузинском …не может, и единственный язык, на котором вы можете найти общий язык, — русский, иногда лучше перейти на тот язык", — посоветовала Фреймут.

42-летняя ведущая отметила, что ни в коем случае нельзя смеяться над теми, кто переходит на украинский язык и при этом делает ошибки: "Никогда не делайте замечания тем, кто перешел на украинский и говорит неуверенно… Мы же не смеемся над детьми, которые делают первые шаги", — считает Ольга.

Ранее, 13 августа Фокус писал о том, что Ольга Фреймут заступилась за Тину Кароль, над которой насмехались Полякова и Ефросинина. Ведущая неожиданно отреагировала на старое видео, в котором Ефросинина и Полякова шутят над Тиной Кароль.