Ольга Фреймут відверто розповіла про своє життя в Лондоні

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну живе в Лондоні, в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповіла, через що їй довелося пройти за ці роки.

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Бесіда з Ольгою вже опублікована на каналі Раміни в YouTube.

За словами Фреймут, її життя мало чим відрізняється від життя інших українок, які вимушено виїхали за кордон.

"Я просто загубилася серед натовпу тих мам, які ведуть дітей до школи. Звичайна собі Оля... просто якась приїжджа жінка. Я не можу сказати, що це якось засмучувало. Напевно, ти хотіла запитати, чи не боліло, що я з такої суперзірки опинилася в Лондоні? Починаючи все з нуля, було стільки побутових проблем, що в мене навіть не було часу подумати: а що буде зі мною? Я була дуже оптимістично налаштована", – каже вона.

Ольга, у якої в британській столиці є родичі, зазначає, що в неї в цьому місті багато друзів, які всіляко підтримували її та допомагали в пошуку роботи.

"У мене були зустрічі з директором Channel 4, у мене були зустрічі на GB News Channel. Мені намагався допомогти мій колега Адам із Лос-Анджелеса, який очолює певні напрямки CNN і Disney. Вони всі були дуже раді поспілкуватися. Але розуміли, що просто бути журналісткою — over-educated. Мені казали: "Занадто багато в тебе вже є досвіду". Ну а стати Олею Фреймут чи Раміною ще раз — так не буває. А я просто бажала звичайної роботи. Я хотіла бачити людей, виходити у світ, отримувати зарплату і знати, що в мене принаймні все як у людей. Бо інші влаштовувалися на роботи, а від мене, коли бачили резюме, вони дивилися і не знали, що зі мною робити", — додала телеведуча.

Наприкінці серпня 2022 року вона говорила в інтерв'ю КП, що влаштувалася на роботу в Sunday Express:

"Працюю в газеті Sunday Express, яка існує вже понад 120 років, це одна з найулюбленіших газет британців — пишу щотижневу колонку про Україну без цензури. Жодного разу редактори, на відміну від Інстаграму, не вирізали жодного слова з того, що я хочу сказати. І це для мене дуже велика радість. Ця газета багато чого робить для України, збирає кошти, ліки, пише про Україну і виходить із жовто-блакитним прапором на першій сторінці".

Зараз у Ольги Фреймут інша робота. Крім того, вона створила Лондонський клуб манер, який збирається чотири рази на місяць, і де обговорюють не тільки етикет, а й багато інших цікавих питань: комунікації, кулінарію, стиль із залученням експертів у цій сфері.

Минулого року Фреймут повідомила, що її рідний брат служить у батальйоні "Аратта", який входить до складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше Фокус писав, що Ольгу Фреймут агресивно облаяли в Польщі.