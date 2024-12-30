"Теплый прием в Варшаве": Ольгу Фреймут агрессивно обругали в Польше (видео)

Ведущая пожаловалась, что поляки оскорбляли ее и выгоняли в Украину, когда слышали украинскую речь. Ее коллега Алексей Суханов отметил, что такое поведение не зависит от национальности, потому что маргиналов хватает везде.

Related video

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая в последнее время с детьми проживает в Великобритании, столкнулась с агрессией от польского водителя в Варшаве. Мужчина обругал украинку, выражал поддержку президенту страны-агрессора Владимиру Путину и кричал, чтобы Фреймут возвращалась в Украину. Видео ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга рассказала, что у таксиста, который вез ее польской столицей, не сработала карточка на шлагбауме и из-за этого образовалась пробка. Один из водителей подбежал к машине и начал агрессивно выражать свое недовольство.

""Теплый" прием в Варшаве, Вот видеореакция на меня, которая разговаривала на украинском с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал крепкий поляк и начал кричать: "К*рва, слава Путину!" — пояснила Фреймут под видео.

По словам ведущей, она слышала оскорбления также от польских женщин пожилого возраста, которые показывали ей средние пальцы и требовали уехать из их страны.

"Я выражаю искреннюю любовь всем тем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несокрушимый дух. Слава Украине!", — написала Ольга.

На видео телеведущая требует извинений от мужчины за его нецензурные высказывания в ее адрес и в отношении украинцев в целом, однако мужчина реагирует только руганью.

Видео коллеги прокомментировал украинский журналист и ведущий Алексей Суханов.

"К сожалению, это не зависит от конкретной страны, потому что это — распространенное явление, которому позволили появиться и которое пестовали на фоне того, что маргиналов хватает везде! Для них даже ад существует! Что говорить о Земном шаре! Хотя был прав Шекспир, которому приписывают фразу: "Ад пуст, потому что все черти здесь!" — написал Алексей.

Конфликт Ольги Фреймут с поляком прокомментировал украинский ведущих Алексей Суханов Фото: Скриншот

Напомним, 27 декабря украинский таксист в чешской Праге выгнал из салона русскоязычного пассажира, который назвал украинский язык "позорным".

23 декабря ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров после "исчезновения" вышел на связь и рассказал, почему долго не появлялся в соцсетях.