"Теплий прийом у Варшаві": Ольгу Фреймут агресивно вилаяли в Польщі (відео)

Ведуча поскаржилася, що поляки ображали її та виганяли до України, коли чули українську мову. Її колега Олексій Суханов зазначив, що така поведінка не залежить від національності, бо маргіналів вистачає скрізь.

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Українська ведуча Ольга Фреймут, яка останнім часом з дітьми проживає у Великій Британії, стикнулася з агресією від польського водія у Варшаві. Чоловік облаяв українку, висловлював підтримку президенту країни-агресора Володимиру Путіну та кричав, щоб Фреймут поверталася до України. Відео ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга розповіла, що в таксиста, який віз її польською столицею, не спрацювала картка на шлагбаумі та через це утворився затор. Один з водіїв підбіг до машини та почав агресивно висловлювати своє невдоволення.

""Теплий" прийом у Варшаві, Ось відеореакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати: "К*рва, слава Путіну!" — пояснила Фреймут під відео.

За словами ведучої, вона чула образи також від польських жінок літнього віку, які показували їй середні пальці та вимагали поїхати з їхньої країни.

"Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні!", — написала Ольга.

На відео телеведуча вимагає вибачень від чоловіка за його нецензурні висловлення на її адресу та щодо українців загалом, однак чоловік реагує лише лайкою.

Відео колеги прокоментував український журналіст і ведучий Олексій Суханов.

"На жаль, це не залежить від конкретної країни, бо це — розповсюджене явище, якому дозволили зʼявитися і яке пестували на тлі того, що маргіналів вистачає скрізь! Для них навіть пекло існує! Що говорити про Земну кулю! Хоча мав рацію Шекспір, якому приписують фразу: "Пекло порожнє, бо всі чорти тут!" — написав Олексій.

Конфлікт Ольги Фреймут із поляком прокоментував український ведучих Олексій Суханов Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 грудня український таксист у чеській Празі вигнав із салону російськомовного пасажира, який назвав українську мову "позорною".

23 грудня ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров після "зникнення" вийшов на зв'язок і розповів, чому довго не з'являвся в соцмережах.