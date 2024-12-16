Ольга Фреймут показала підрослого сина (фото)

Останні роки Ольга Фреймут з маленькими дітьми проживає у Великій Британії. Тим часом старша донька телеведучої Злата Мітчелл навчається та мешкає в США.

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Українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісне фото свого єдиного сина Валерія. Знімком та правилами святкового етикету зірка екрану поділилася на сторінці своєї школи.

"На фото мій син Валерій та його друг Еміль насолоджуються вечіркою окремо, вони так люблять. Євдокія вирішила приєднатися до дорослого столу. Вчора були на казковій передріздвяній вечері в наших друзів", — розповіла Фреймут.

Зокрема, знаменитість наголосила, що діти повинні поводити себе чемно, якщо їх запросили за дорослий стіл.

"Ніяких гаджетів та іграшок. Столові манери незручні, але доведеться їх опанувати", — зазначила телеведуча.

Окрім цього, Ольга Фреймут порадила нагадати дітям, що не можна починати їсти поперед господаря і господині.

"Їмо з приборами, діти мають знати, як користуватися ножем, виделкою, десертними ложкою та виделкою. Не забуваємо казати "дякую", "будь ласка", "ні, дякую". Коли поїли, не кажемо: "я наївся". Просимо дозволу встати з-за столу. Не перебиваємо старших, і взагалі вчимо дітей слухати. Коли хочемо щось сказати, робимо це без їжі в роті", — розповіла зірка.

Син Ольги Фреймут з другом

Останні роки Ольга Фреймут з маленькими дітьми від продюсера Володимира Локотка, сином Валерієм та донькою Євдокією, проживає у Великій Британії. Тим часом старша донька телеведучої Злата Мітчелл навчається та мешкає в США.

Нагадаємо, Ольга Фреймут повернулася з меншою донькою до України в серпні 2024.

Також Фокус писав про рідного брата Ольги Фреймут, який служить у батальйоні ГУР.