Ольга Фреймут показала подросшего сына (фото)

Последние годы Ольга Фреймут с маленькими детьми проживает в Великобритании. Тем временем старшая дочь телеведущей Злата Митчелл учится и живет в США.

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкое фото своего единственного сына Валерия. Снимком и правилами праздничного этикета звезда экрана поделилась на странице своей школы.

"На фото мой сын Валерий и его друг Эмиль наслаждаются вечеринкой отдельно, они так любят. Евдокия решила присоединиться к взрослому столу. Вчера были на сказочном предрождественском ужине у наших друзей", — рассказала Фреймут.

В частности, знаменитость подчеркнула, что дети должны вести себя вежливо, если их пригласили за взрослый стол.

"Никаких гаджетов и игрушек. Столовые манеры неудобны, но придется ими овладеть", — отметила телеведущая.

Кроме этого, Ольга Фреймут посоветовала напомнить детям, что нельзя начинать есть впереди хозяина и хозяйки.

"Едим с приборами, дети должны знать, как пользоваться ножом, вилкой, десертными ложкой и вилкой. Не забываем говорить "спасибо", "пожалуйста", "нет, спасибо". Когда поедим, не говорим: "я наелся". Просим разрешения встать из-за стола. Не перебиваем старших, и вообще учим детей слушать. Когда хотим что-то сказать, делаем это без еды во рту", — рассказала звезда.

Сын Ольги Фреймут с другом

Последние годы Ольга Фреймут с маленькими детьми от продюсера Владимира Локотко, сыном Валерием и дочерью Евдокией, проживает в Великобритании. Между тем старшая дочь телеведущей Злата Митчелл учится и живет в США.

Напомним, Ольга Фреймут вернулась с младшей дочерью в Украину в августе 2024.

Также Фокус писал о родном брате Ольги Фреймут, который служит в батальоне ГУР.