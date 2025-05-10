Ольга Фреймут подтвердила наличие российского паспорта у мужа (видео)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая после начала вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года живет в Лондоне, призналась, что у ее мужа Владимира Локотко российский паспорт.

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Об этом она рассказала в беседе с Раминой Эсхакзай.

По словам гостьи студии, ее муж, экс-гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко не родился в России, но жил там. У него российско-казахские корни, и долгое время он был русскоговорящим. Сейчас же перешел на украинский язык с Ольгой и их детьми говорит на украинском.

"Я слежу, чтобы в моем доме звучал украинский язык", – подчеркнула Фреймут.

Ольга Фреймут на интервью у Рамины Эсхакзай

Что касается гражданства, то сейчас Локотко пользуется казахским паспортом,

"Но у него есть и паспорт РФ, от которого он не может отказаться. Ему нужно поехать в соседнюю страну, чтобы взять определенную справку. Поэтому люди, у которых есть российский паспорт, они, к сожалению, не могут отказаться от него так легко, даже если бы и хотели", – сказала Ольга, добавив перед этим, что ее муж находился под российскими санкциями, и в случае поездки в РФ ему грозил арест.

Он уже 18 лет живет в Украине и имеет вид на жительство.

Ольга призналась, что воспринимала мужа как иностранца, поскольку он не родился в Украине:

"Мы ведь не можем все родиться в Украине. А так сложилось, что у меня первый мужчина – британец, а другой – россиянин. Я к этому нормально относилась, потому что мне важно было видеть, кто он. Когда Россия наложила на моего мужа санкции, это был большой шок для нашей семьи, потому что я понимала, что у него нелегкая судьба. Представь себе, ты – "враг народа". Это неприятный титул. А тутт ебя все равно не будут понимать, потому что у тебя отчасти есть русское образование и жизнь".

Ольга Фреймут с мужем и детьми Фото: instagram.com/freimutolia

На вопрос Рамины, чем сейчас занимается Владимир, Фреймут ответила, что он работает в медиа, и у него есть свой бизнес.

"У него все хорошо", – заверила гостья эфира.

Вспоминая историю знакомства с будущим мужем, Ольга отметила, что на тот момент была в счастливых отношениях, но, увидев Владимира, почувствовала в нем родного человека. До этого она думала, что ее начальник – гей, поскольку он всегда был со всеми очень сдержан и холоден. Но он откликнулся на ее просьбу, и Фреймут поняла, что за этой стеной скрывается очень добрый и чувствительный человек.

Она признается, что проявила инициативу, и роман закончился браком и крепкой семьей. В 2016 году родился их сын Валерий, а уже в следующем году — дочь Евдокия. 25 апреля 2017 года пара поженилась.

Что известно о Владимире Локотко

Владимир Локотко родился в Усть-Каменогорске (Казахстан). Высшее образование он получил в России, ззакончив в 1998 году Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Имеет диплом по специальности "Международная экономическая статистика".

В 2001 году он окончил Московскую школу экономики. Он также является выпускником Школы телевидения "Останкино", где окончил курс по специальности "телерадиоведущего". Некоторое время Локотко работал в "Газпром Медиа".

В Украине свою карьеру он начал в Украине в 2006 году. С 2012 по 2019 год Локотко был гендиректором "Нового канала", где и познакомился с будущей женой, которая работала ведущей шоу "Ревизор".

Российские санкции с него сняли в 2019 году.

Ранее Фокус писал, что Фреймут, брат которой защищает Украину в войне против страны-агрессора, рассказала о своей жизни в Лондоне.