Ольга Фреймут підтвердила наявність російського паспорта в чоловіка (відео)

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка після початку вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року живе в Лондоні, зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка російський паспорт.

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Про це вона розповіла в бесіді з Раміною Есхакзай.

За словами гості студії, її чоловік, екс-гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко, не народився в Росії, але жив там. У нього російсько-казахське коріння, і тривалий час він був російськомовним. Зараз же перейшов на українську мову, з Ольгою та їхніми дітьми говорить українською.

"Я стежу, щоб у моєму домі звучала українська мова", – наголосила Фреймут.

Ольга Фреймут на інтерв'ю у Раміни Есхакзай

Що стосується громадянства, то зараз Локотко користується казахським паспортом,

"Але в нього є і паспорт РФ, від якого він не може відмовитися. Йому потрібно поїхати в сусідню країну, щоб взяти певну довідку. Тому люди, у яких є російський паспорт, вони, на жаль, не можуть відмовитися від нього так легко, навіть якби й хотіли", – сказала Ольга, додавши перед цим, що її чоловік перебував під російськими санкціями, і в разі поїздки до РФ йому загрожував арешт.

Він уже 18 років мешкає в Україні та має посвідку на проживання.

Ольга зізналася, що сприймала чоловіка як іноземця, оскільки він не народився в Україні:

"Адже ми не можемо всі народитися в Україні. А так склалося, що в мене перший чоловік – британець, а інший – росіянин. Я до цього нормально ставилася, тому що мені важливо було бачити, хто він. Коли Росія наклала на мого чоловіка санкції, це був великий шок для нашої сім'ї, бо я розуміла, що в нього нелегка доля. Уяви собі, ти – "ворог народу". Це неприємний титул. А тут тебе все одно не розумітимуть, тому що в тебе частково є російська освіта і життя".

Ольга Фреймут із чоловіком і дітьми Фото: instagram.com/freimutolia

На запитання Раміни, чим зараз займається Володимир, Фреймут відповіла, що він працює в медіа, і в нього є свій бізнес.

"У нього все добре", – запевнила гостя ефіру.

Згадуючи історію знайомства з майбутнім чоловіком, Ольга зазначила, що на той момент була в щасливих стосунках, але, побачивши Володимира, відчула в ньому рідну людину. До цього вона думала, що її начальник – гей, оскільки він завжди був з усіма дуже стриманий і холодний. Але він відгукнувся на її прохання, і Фреймут зрозуміла, що за цією стіною ховається дуже добра і чутлива людина.

Вона зізнається, що проявила ініціативу, і роман закінчився шлюбом і міцною родиною. У 2016 році народився їхній син Валерій, а вже наступного року – донька Євдокія. 25 квітня 2017 року пара одружилася.

Що відомо про Володимира Локотка

Володимир Локотко народився в Усть-Каменогорську (Казахстан). Вищу освіту він здобув у Росії, закінчивши 1998 року Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. Має диплом за спеціальністю "Міжнародна економічна статистика".

У 2001 році він закінчив Московську школу економіки. Він також є випускником Школи телебачення "Останкіно", де закінчив курс за спеціальністю "телерадіоведучого". Деякий час Локотко працював у "Газпром Медіа".

В Україні свою кар'єру він почав в Україні 2006 року. З 2012 по 2019 рік Локотко був гендиректором "Нового каналу", де і познайомився з майбутньою дружиною, яка працювала ведучою шоу "Ревізор".

Російські санкції з нього зняли у 2019 році.

Раніше Фокус писав, що Фреймут, брат якої захищає Україну у війні проти країни-агресора, розповіла про своє життя в Лондоні.