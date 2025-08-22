Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

"Общество погружается в моральную кому": Ефросинина после скандала сделала резкое заявление

Маша Ефросинина на фоне вазонов
Маша Ефросинина, украинская You-Tube-интервьюерша | Фото: Instagram

Бывшая украинская телеведущая, а ныне You-Tube-интервьюерша, Маша Ефросинина высказалась о негативных изменениях в украинском обществе. По ее мнению, мы живем в мире, где агрессоров приветствуют рукопожатиями, а жертв оставляют одних.

Related video

Что стали поводом для резкого заявления Маши Ефросининой, — из контекста непонятно. Вероятно, бывшая телеведущая прокомментировала недавний скандал с комиком и ветераном Виктором Розовым, который сделал неоднозначные заявления во время крайнего интервью.

"Мы живем в эпоху, когда слово стало оружием массового поражения, а безнаказанность — религией слабых. Дети уничтожают друг друга в онлайне, взрослые прячутся за анонимностью, чтобы излить свою злость. Мы видим мир, где агрессоров приветствуют рукопожатиями, а жертв оставляют одних", — пишет телеведущая в социальной сети Threads.

Пост Маши Ефросининой в Threads
Пост Маши Ефросининой
Фото: Threads

По ее словам, последние тенденции размывают границы между добром и злом.

"Наше общество погружается в глубокую моральную кому. Границы этики размыты до неузнаваемости. Мы перестали различать добро и зло, прикрываясь псевдотолерантностью и страхом "обидеть" тех, кто давно потерял право на уважение", — добавила она, не конкретизировав, о чем идет речь.

Читатели в комментариях начали делиться своими мыслями.

  • "Где форма публичного унижения, которая граничит с эмоциональным насилием стала нормой, более того, это даже толеруется и одобряется ради собственной выгоды";
  • "Нет, мы живем в такой стране, где женщинам надо себя в лепешку разорвать, чтобы просто купить авто! Это бедность, если бы не авто, то Витя даже не давал это интервью…. Это бедность нашего народа";
  • "Общество давно прогнило, с такими неадекватными людьми у нас нет шансов на хорошее будущее […] Действительно добрых людей не ценят, о них вытирают ноги, чтобы выжить в этом мире, нужно быть эгоистом, и это на самом деле печально";
  • "Волна абсурда уже просто сносит с ног";
Пост Маши Ефросининой в Threads, комментарии
Комментарии к посту Маши Ефросининой
Фото: Threads
  • "Всегда так было, просто это теперь видно в целом, потому что есть соцсети и интернет";
  • "Но надо критически мыслить и не быть в кругу "любителей отличий";
  • "Думать надо и пропускать через сердце информацию!".

Сейчас у Маши Ефросининой около 230 тысяч подписчиков в социальной сети Threads. Она сделала там всего несколько постов, первый — 19 августа.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ефросинина раскрыла новые детали дела Андрея Билоуса после скандала с домогательствами в Молодом театре.