"Общество погружается в моральную кому": Ефросинина после скандала сделала резкое заявление

Бывшая украинская телеведущая, а ныне You-Tube-интервьюерша, Маша Ефросинина высказалась о негативных изменениях в украинском обществе. По ее мнению, мы живем в мире, где агрессоров приветствуют рукопожатиями, а жертв оставляют одних.

Что стали поводом для резкого заявления Маши Ефросининой, — из контекста непонятно. Вероятно, бывшая телеведущая прокомментировала недавний скандал с комиком и ветераном Виктором Розовым, который сделал неоднозначные заявления во время крайнего интервью.

"Мы живем в эпоху, когда слово стало оружием массового поражения, а безнаказанность — религией слабых. Дети уничтожают друг друга в онлайне, взрослые прячутся за анонимностью, чтобы излить свою злость. Мы видим мир, где агрессоров приветствуют рукопожатиями, а жертв оставляют одних", — пишет телеведущая в социальной сети Threads.

Пост Маши Ефросининой Фото: Threads

По ее словам, последние тенденции размывают границы между добром и злом.

"Наше общество погружается в глубокую моральную кому. Границы этики размыты до неузнаваемости. Мы перестали различать добро и зло, прикрываясь псевдотолерантностью и страхом "обидеть" тех, кто давно потерял право на уважение", — добавила она, не конкретизировав, о чем идет речь.

Читатели в комментариях начали делиться своими мыслями.

"Где форма публичного унижения, которая граничит с эмоциональным насилием стала нормой, более того, это даже толеруется и одобряется ради собственной выгоды";

"Нет, мы живем в такой стране, где женщинам надо себя в лепешку разорвать, чтобы просто купить авто! Это бедность, если бы не авто, то Витя даже не давал это интервью…. Это бедность нашего народа";

"Общество давно прогнило, с такими неадекватными людьми у нас нет шансов на хорошее будущее […] Действительно добрых людей не ценят, о них вытирают ноги, чтобы выжить в этом мире, нужно быть эгоистом, и это на самом деле печально";

"Волна абсурда уже просто сносит с ног";

Комментарии к посту Маши Ефросининой Фото: Threads

"Всегда так было, просто это теперь видно в целом, потому что есть соцсети и интернет";

"Но надо критически мыслить и не быть в кругу "любителей отличий";

"Думать надо и пропускать через сердце информацию!".

Сейчас у Маши Ефросининой около 230 тысяч подписчиков в социальной сети Threads. Она сделала там всего несколько постов, первый — 19 августа.

