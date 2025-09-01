Впервые забыла о годовщине: Ефросинина высказалась об отношениях с мужем (фото)

Маша Ефросинина опубликовала черно-белую фотографию, на которой она в объятиях со своим мужем. Под фото она рассказала об их годовщине брака.

Бывшая украинская телеведущая, а ныне You-Tube-интервьюера, Маша Ефросинина написала сообщение в Instagram об отношениях со своим мужем Тимуром Хромаевым. Она отметила, что впервые за 23 года забыла об их годовщине брака.

"23 года вместе. 22 года в браке. И первый год, как я забыла, что у нас годовщина. Обычно забываешь ты. Но, говорят, что пары, которые долго вместе, действительно становятся похожими друг на друга. Люблю тебя", — говорится в сообщении.

Маша призналась, что забыла о годовщине брака Фото: Instagram

Ефросинина написала это под черно-белым фото, где она в объятиях со своим мужем. Некоторые пользователи испугались, что что-то случилось и написали комментарии:

"Каждый раз сердце вздрагивает, когда вижу черно-белое фото. Радуюсь за вашу крепкую связь"

"Маша, не пугайте черно-белыми фотками!!!!! С годовщиной!!!"

Брак Ефросининой и Хромаева

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Они воспитывают двоих детей. Первой родилась дочь Нана, которой сейчас 20 лет. Вторым ребенком супругов стал сын Александр, который появился на свет в 2014 году.

Тимур Хромаев присоединился к украинской армии в 2022 году. В основном он находится на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он — командир роты. Хромаев занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой, о чем рассказывала его жена.

Маша с мужем Тимуром Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

