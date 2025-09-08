"Тимура не хватает": Ефросинина призналась, как ездит к мужу-военному (фото)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина раскрыла подробности своих отношений с мужем-военным Тимуром Хромаевым. По словам знаменитости, их сыну Саше не хватает отца.

Related video

Ефросинина в интервью "Сніданку з 1+1" рассказала, что видит Хромаева нечасто, но эти встречи особенные. Более того, ведущая призналась, что иногда ездит к мужу на передовую, однако не может там ничего снимать из соображений безопасности.

"В последние полгода, когда приезжает на два-три дня, то стал готовить мне завтраки. Такого не было. А сейчас я встаю и у меня очень красивый завтрак: он все выкладывает. Я езжу к нему, но в целях безопасности не могу записывать никаких видео. Плюс, надо много разрешений", — сказала звезда экрана.

К тому же, за счет длительной разлуки с отцом их сыну Саше, который пошел в 5-й класс, не хватает самостоятельности.

Маша Ефросинина с сыном Фото: Instagram

"Муж служит и он не так участвует, как бы мне того хотелось. Мы в основном с Сашей проводим время вдвоем. Мы такая банда-команда, где мы сами договариваемся, сами ссоримся, сами принимаем решения, сами настраиваемся, сами прячемся в укрытии и проходим много психологических испытаний. Конечно, Тимура не хватает. Он на связи, он постоянно пытается его дисциплинировать, но на дистанции это очень тяжело", — призналась Мария Ефросинина.

Звездная мама считает, что пятый класс будет даваться ее ребенку непросто из-за нехватки самостоятельности. Телеведущая постоянно боится за своего ребенка, они постоянно вместе ходят в укрытие во время тревог.

Где служит муж Маши Ефросининой

Тимур Хромаев присоединился к Силам обороны в 2022 году. По словам жены, он находится на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Хромаев уже стал командиром роты. Он занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война — это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело", — говорила телеведущая.

Маша Ефросинина с мужем Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина рассказала о годовщине брака, о которой она впервые забыла.

Телеведущая отреагировала на пост Марьяны Безуглой о погибшем во время атаки на Киев 17 июня 31-летнем студенте.

Кроме того, Тимур Хромаев впервые за годы не поздравил публично жену с днем рождения.