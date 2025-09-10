"Я це бачу, як і пів країни": Маша Єфросиніна висловилась про перепалку з Фреймут

Популярна телеведуча вперше детально прокоментувала гучний конфлікт з Олею Фреймут, яка натякнула на її симпатії до свого чоловіка Володимира Локотка.

Маша Єфросиніна назвала слова своєї колеги відвертою брехнею. Цю суперечку вона коментує вже не вперше, але цього разу висловилася в інтерв'ю для "Нашого радіо", врешті-решт розставивши усі крапки над "і".

"Сварка заради сварки — це принизливо. Заради хайпу — теж ганьба. Але коли дискредитують твою репутацію або поширюють відвертий наклеп, я обов'язково буду себе відстоювати", — сказала телеведуча.

Іронічна відповідь

Коли журналіст прямо запитав про конфлікт Фреймут, зірка екрану відреагувала з характерною іронією. "Це хто? А, ой", — заметушилась Єфросиніна, після чого розсміялася.

Далі вона в черговий раз звинуватила свою колегу в розповсюдженні пліток: "Оля, на жаль, відверто бреше. І вона це прекрасно знає".

На питання, чи намагалася вона особисто поговорити з колегою після скандальних заяв, телеведуча відповіла риторичним запитанням. "Навіщо? Що можна сказати людині, яка усвідомлює, що говорить неправду? Щоб повторила мені в очі те саме? Я це бачу, як і пів країни", — підсумувала Маша Єфросиніна.

Конфлікт Єфросиніної і Фреймут

Конфлікт між двома зірковими розгорівся після інтерв'ю Фреймут, де вона заявила, що "мало знає Машу".

"Маша вела проєкти на сцені, а я десь там під сценою знімала "Ревізор". Тоді вона належала до категорії найкращих ведучих, а я була однією з перших, хто вів реаліті. Тому ми з нею не перетиналися, бо вона була в павільйонах, а я — в роз'їздах з командою", — зізналася Фреймут в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Вона стверджує, що отримувала від Єфросиніної запрошення на інтерв'ю, але відхилила його, бо не мала що сказати. Також ведуча натякнула на те, що Маша мала симпатію до її чоловіка — Володимира Локотка.

Ольга Фреймут із чоловіком Фото: Instagram

"Я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть і це не секрет. Але він багатьом подобається. У нього такі красиві очі, блакитні, й він дуже добрий, щедрий, класний", — додала Ольга.

