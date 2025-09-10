"Я это вижу, как и полстраны": Маша Ефросинина высказалась о перепалке с Фреймут

Популярная телеведущая впервые подробно прокомментировала громкий конфликт с Олей Фреймут, которая намекнула на ее симпатии к своему мужу Владимиру Локотко.

Маша Ефросинина назвала слова своей коллеги откровенной ложью. Этот спор она комментирует уже не впервые, но на этот раз высказалась в интервью для "Нашего радио", в конце концов расставив все точки над "і".

"Ссора ради ссоры — это унизительно. Ради хайпа — тоже позор. Но когда дискредитируют твою репутацию или распространяют откровенную клевету, я обязательно буду себя отстаивать", — сказала телеведущая.

Когда журналист прямо спросил о конфликте Фреймут, звезда экрана отреагировала с характерной иронией. "Это кто? А, ой", — засуетилась Ефросинина, после чего рассмеялась.

Далее она в очередной раз обвинила свою коллегу в распространении сплетен: "Оля, к сожалению, откровенно врет. И она это прекрасно знает".

На вопрос, пыталась ли она лично поговорить с коллегой после скандальных заявлений, телеведущая ответила риторическим вопросом. "Зачем? Что можно сказать человеку, который осознает, что говорит неправду? Чтобы повторил мне в глаза то же самое? Я это вижу, как и полстраны", — подытожила Маша Ефросинина.

Конфликт между двумя звездными разгорелся после интервью Фреймут, где она заявила, что "мало знает Машу".

"Маша вела проекты на сцене, а я где-то там под сценой снимала "Ревизор". Тогда она относилась к категории лучших ведущих, а я была одной из первых, кто вел реалити. Поэтому мы с ней не пересекались, потому что она была в павильонах, а я — в разъездах с командой", — призналась Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай.

Она утверждает, что получала от Ефросининой приглашение на интервью, но отклонила его, потому что не имела что сказать. Также ведущая намекнула на то, что Маша имела симпатию к ее мужу — Владимиру Локотко.

Ольга Фреймут с мужем Фото: Instagram

"Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут, и это не секрет. Но он многим нравится. У него такие красивые глаза, голубые, и он очень добрый, щедрый, классный", — добавила Ольга.

