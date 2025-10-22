Відома блогерка заборонила Маші Єфросиніній публікувати їхнє інтерв'ю: що сталося

Телеведуча Маша Єфросиніна згадала про одне інтерв’ю у своїй кар’єрі, яке так і не вийшло. Відома блогерка, яку вона не називає, заборонила публікувати запис.

Відповідаючи на запитання від ведучої програми про зірок "Наодинці з гламуром", Маша Єфросиніна почала розвіювати чутки про інтерв’ю з Наталкою Денисенко, яке начебто було записане, але не вийшло. За її словами, це абсолютна брехня. Відео розмови опубліковане на YouTube-каналі проєкту.

"У мене є лише одне інтерв’ю, яке не вийшло. Звісно, я не скажу вам, з ким, але це блогерка. Вона заборонила його видавати. Ні… Я зараз з нею у переписці [з Денисенко]. Пропоную їй інтерв’ю. Вона, то погоджується, то відмовляється", — пояснює телеведуча.

На уточнювальне питання щодо того, чи підписують гості угоди перед тим, як прийти на інтерв’ю, Єфросиніна відповіла, що в цьому немає сенсу, бо чинний профільний закон, де все прописано.

"Все, що я вам зараз сказала, — це моя інтелектуальна власність. Якщо я зараз відійду, вдарюся головою об стіну або пошкодую про те, що я вам тут сказала, я можу підійти до вас і сказати: "Ось це ви видати не можете". І ви не маєте права це видавати. Так само це знають і наші зірки", — додала вона.

Ведуча проєкту заперечила, почувши це. За її словами, законодавство змінили рік тому. "Тепер інтерв’ю належить мені як авторці. Момент, коли ви даєте мені інтерв’ю… Це такий закон, він вийшов рік тому", — пояснила вона.

Згодом Маша Єфросиніна зауважила, що дехто просить у неї переглянути інтерв’ю перед записам, але вона це дуже не любить.

