Известная блогерша запретила Маше Ефросининой публиковать их интервью: что случилось

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила об одном интервью в своей карьере, которое так и не вышло. Известная блогерша, которую она не называет, запретила публиковать запись.

Отвечая на вопрос от ведущей программы о звездах "Наедине с гламуром", Маша Ефросинина начала развеивать слухи об интервью с Наташей Денисенко, которое вроде бы было записано, но не вышло. По ее словам, это абсолютная ложь. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале проекта.

"У меня есть только одно интервью, которое не вышло. Конечно, я не скажу вам, с кем, но это блогерша. Она запретила его выдавать. Нет... Я сейчас с ней в переписке [с Денисенко]. Предлагаю ей интервью. Она, то соглашается, то отказывается", — объясняет телеведущая.

На уточняющий вопрос относительно того, подписывают ли гости соглашения перед тем, как прийти на интервью, Ефросинина ответила, что в этом нет смысла, потому что действует профильный закон, где все прописано.

"Все, что я вам сейчас сказала, — это моя интеллектуальная собственность. Если я сейчас отойду, ударюсь головой о стену или пожалею о том, что я вам здесь сказала, я могу подойти к вам и сказать: "Вот это вы выдать не можете". И вы не имеете права это выдавать. Так же это знают и наши звезды", — добавила она.

Маша Ефросинина развеяла слухи об интервью с Натальей Денисенко Фото: YouTube

Ведущая проекта возразила, услышав это. По ее словам, законодательство изменили год назад. "Теперь интервью принадлежит мне как автору. Момент, когда вы даете мне интервью... Это такой закон, он вышел год назад", — пояснила она.

