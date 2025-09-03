"Нет сил" : Маша Ефросинина призналась, что ей тяжело справиться с сыном
Бывшая украинская телеведущая, а ныне YouTube-интервьюер Маша Ефросинина призналась, что иногда у нее бывают срывы на сына. Звездная мама уверена, что это происходит из-за усталости, и является проблемой многих женщин.
Ефросинина рассказала о деталях своего материнства в эфире радио XIT.FM. В частности, она дала советы всем женщинам, что делать, чтобы чувствовать себя лучше.
"Я срываюсь на ребенка. Раздражает не ребенок, а собственная истощенность и усталость. Раздражает то, что ты не можешь забрать у ребенка гаджет, потому что у тебя нет на это сил. Пока ребенок в гаджете, ты можешь отдохнуть. Это замкнутый круг очень уставших женщин сегодня, у которых еще и куча разных дел", — сказала телеведущая.
Она отметила, что всем матерям нужно уделять время себе, и обращаться за помощью с ребенком.
"Я предлагаю сделать так, чтобы на выходных ребенок понимал, что есть немного сил на вас двоих. Берите ребенка, отдавайте его аниматорам, берите себе бокал чего-то, или спортивную одежду и коврик и сделайте несколько упражнений, чтобы почувствовать собственное тело, чтобы почувствовать, что у вас есть возможность жить дальше. Надо сосредотачиваться на себе, детях и своем ментальном состоянии", — подчеркнула Маша Ефросинина.
Дети Ефросининой
Маша Ефросинина вместе с бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым воспитывают двоих детей. У них есть сын Александр, который родился в 2014 году, и дочь Нана 2004 года.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Интервьюерка недавно впервые за 23 года забыла о годовщине брака
- Муж бывшей телеведущей проигнорировал ее день рождения. Хромаев публично не осветил праздник любимой.
Кроме того, Оля Полякова жаловалась, что ей тяжело с младшей дочерью.