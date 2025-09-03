"Немає сил" : Маша Єфросиніна зізналася, що їй важко впоратися з сином

Колишня українська телеведуча, а нині YouTube-інтерв’юерка Маша Єфросиніна зізналася, що іноді в неї бувають зриви на сина. Зіркова мама впевнена, що це стається через втому, і є проблемою багатьох жінок.

Єфросиніна розповіла про деталі свого материнства в ефірі радіо XIT.FM. Зокрема, вона дала поради всім жінкам, що робити, щоб почуватися краще.

"Я зриваюся на дитину. Дратує не дитина, а власна виснаженість і втома. Дратує те, що ти не можеш забрати в дитини гаджет, бо в тебе немає на це сил. Поки дитина в гаджеті, ти можеш відпочити. Це замкнене коло дуже втомлених жінок сьогодні, в яких ще й купа різних справ", — сказала телеведуча.

Вона зазначила, що всім матерям потрібно приділяти час собі, і звертатись за допомогою з дитиною.

"Я пропоную зробити так, щоб на вихідних дитина розуміла, що є трохи сил на вас двох. Беріть дитину, віддавайте її аніматорам, беріть собі келих чогось, або спортивний одяг та килимок і зробіть декілька вправ, щоб відчути власне тіло, щоб відчути, що у вас є можливість жити далі. Треба зосереджуватись на собі, дітях і своєму ментальному стані", — підкреслила Маша Єфросиніна.

Діти Єфросиніної

Маша Єфросиніна разом з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим виховують двох дітей. У них є син Олександр, який народився в 2014 році, та донька Нана 2004 року.

Єфросиніна з сином Фото: Instagram Єфросиніна з донькою Фото: Instagram

