Муж запретил звонить по телефону: Ефросинина рассказала о переезде дочери в Канаду

Известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина откровенно рассказала об эмоциях, которые пережила, когда ее старшая дочь Нана уехала учиться в Канаду.

Телеведущая призналась, что адаптация к разлуке была настолько сложной, что ее мужу пришлось вмешаться, чтобы остановить постоянные слезы. "Муж просто запрещал мне ей звонить", — вспомнила Ефросинина о первых месяцах разлуки в интервью программе "Ближе к звездам".

В 2020 году Нана, ее дочь от мужа Тимура Хромаева, уехала получать образование за границу. Звезда экрана не скрывает, что разлука далась ей крайне нелегко.

Были постоянные слезы

"Ну, конечно, это трудно. Нануська уехала в 2020 году. Это были постоянные слезы. Доходило до того, что мой муж просто запрещал мне ей звонить, мол, я всем делаю хуже, потому что я просто рыдала", — поделилась Мария.

Сейчас, по словам ведущей, ситуация кардинально улучшилась. Она смогла принять тот факт, что дочь выросла и строит собственную жизнь, в частности, поступила на магистратуру. Несмотря на расстояние, их отношения стали еще теплее и ближе.

Нана Хромаева учится в Канаде Фото: Instagram

"Сейчас, когда она уже в университете, это не так трудно. Звонит она мне часто, пишет, постоянно на связи. Она уже взрослая, у нее взрослая жизнь, она уже поступила на магистратуру. Она — невероятная, моя лучшая подруга", — подчеркнула телеведущая.

Кто такая Нана Хромаева?

Нана Хромаева родилась в 2004 году, сейчас ей 21 год. Получила среднее образование в Украине, после чего поступила в университет в Канаде, где учится в магистратуре. Нана ведет непубличный образ жизни, избегает медийного внимания и редко появляется в соцсетях или интервью, ведь, по словам матери, ей не комфортно быть в центре обсуждений.

