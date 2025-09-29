Чоловік заборонив телефонувати: Єфросиніна розповіла про переїзд доньки в Канаду

Відома українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна відверто розповіла про емоції, які пережила, коли її старша донька Нана поїхала навчатися до Канади.

Телеведуча зізналася, що адаптація до розлуки була настільки складною, що її чоловікові довелося втрутитися, аби зупинити постійні сльози. "Чоловік просто забороняв мені їй телефонувати", — згадала Єфросиніна про перші місяці розлуки в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

У 2020 році Нана, її донька від чоловіка Тимура Хромаєва, поїхала здобувати освіту за кордон. Зірка екрану не приховує, що розлука далася їй вкрай нелегко.

Були постійні сльози

"Ну, звісно, це важко. Нануська поїхала у 2020 році. Це були постійні сльози. Доходило до того, що мій чоловік просто забороняв мені їй телефонувати, мовляв, я всім роблю гірше, бо я просто ридала", — поділилася Марія.

Наразі, за словами ведучої, ситуація кардинально покращилася. Вона змогла прийняти той факт, що донька виросла і будує власне життя, зокрема, вступила на магістратуру. Попри відстань, їхні стосунки стали ще теплішими та ближчими.

Нана Хромаєва навчається у Канаді Фото: Instagram

"Зараз, коли вона вже в університеті, це не так важко. Телефонує вона мені часто, пише, постійно на зв'язку. Вона вже доросла, в неї доросле життя, вона вже вступила на магістратуру. Вона — неймовірна, моя найкраща подруга", — підкреслила телеведуча.

Хто така Нана Хромаєва?

Нана Хромаєва народилася у 2004 році, зараз їй 21. Здобула середню освіту в Україні, після чого вступила до університету в Канаді, де навчається в магістратурі. Нана веде непублічний спосіб життя, уникає медійної уваги та рідко з’являється в соцмережах чи інтерв’ю, адже, за словами матері, їй не комфортно бути в центрі обговорень.

