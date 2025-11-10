Сергей Притула высказался о муже Ефросининой, которого называют "ряженым" в армии
Украинский волонтер Сергей Притула рассказал, чем на самом деле занимается на фронте муж Маши Ефросининой — военный Тимур Хромаев.
Оказалось, что мужчина приобщен к созданию важной военной системы, которая сейчас масштабируется и помогает защищать украинское небо от российских воздушных целей. Об этом Притула рассказал в подкасте "Гуртом та вщент".
Что делает муж Маши Ефросининой на войне
"Я забыл написать твоему мужу и поблагодарить его за кое-что. А кто, может, не в курсе, Машеньки муж — Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: "Да блин, что он там воюет, да он определенно "ряженый" и так далее", — сказал Притула.
В частности, бывший шоумен отметил, что Тимур Хромаев непосредственно приобщен к разработке сложной технической системы в рамках проекта фонда Сергея Притулы "антишахед".
"Муж Марии был приобщен к разработке одной ну очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. И специалисты нашего фонда недавно на одном из направлений встречались с большим представительством военных из разных родов войск", — сказал волонтер.
Экс-ведущий добавил, что именно муж Ефросининой помог продвинуть проект: "И тут Тимур Хромаев встает, говорит: "Ну, эти типы знают, что делают, а мы с ними работаем". И, короче, "окнул, верификнул" — и теперь у нас эта история лучше продвигается. Поэтому передай мужу большую благодарность".
На что сама Ефросинина призналась, что слухи о "фейковой" службе мужа для нее особенно болезненны: "Обсуждение службы моего мужа в контексте того, что он "не воюет" ранит меня гораздо больше, чем хейт в мою сторону".
Где служит муж Маши Ефросининой
Тимур Хромаев вступил в ряды украинской армии в 2022 году. По словам жены, он находится на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Хромаев стал командиром роты. Он занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война — это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело", — говорила Мария.
