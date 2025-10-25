Скандал с Поляковой и Евровидением: Кондратюк объяснил, могут ли изменить правила по требованию артистки

Правила участия в Национальном отборе на Евровидение-2026, которые призывает изменить Ольга Полякова, утвердили раньше, чем артистка решила принять участие в конкурсе.

Сейчас нет никаких оснований на то, чтобы менять правила Нацотбора на Евровидение. Об этом в комментарии для медиа "Киев 24" рассказал 24 октября украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк.

"Насколько я понял, там история заключается в том, что правила на этот отбор, Национальный отбор, который будет выбирать представителя Украины на Евровидение-2026, уже утверждены. Они были утверждены раньше, чем Оля Полякова захотела стать участницей", — пояснил Игорь Кондратюк.

По его словам, певица является "яркой артисткой", однако это не означает, что сейчас есть основания для изменения правил в Нацотборе на песенный конкурс.

Відео дня

"Я думаю, что вряд ли "Суспільне" поддастся такому натиску", — отметил продюсер.

Он также высказал предположение относительно того, что "Суспільне", вероятно, может пересмотреть правила отбора на следующее "Евровидение", в 2027 году. Однако добавил, что он бы этого не делал.

Скандал с Ольгой Поляковой и Евровидением: подробности

Оля Полякова хочет принять участие в Евровидении Фото: Instagram polyakovamusic

16 октября артистка Оля Полякова заявила в соцсетях, что хочет принять участие в Нацотборе на Евровидение-2026. В связи с этим она написала официальное обращение к "Суспільному", чтобы те изменили правила песенного конкурса, ведь действующие нормы запрещают участвовать в отборе тем артистам, которые посещали Россию после 2014 года.

Оля Полякова в частности угрожала судом "Суспільному" в случае, если ее не возьмут на Нацотбор на Евровидение-2026. Артистка выразила уверенность в своей победе в суде, поскольку, как она считает, ограничения нарушают Конституцию Украины о равных правах.

21 октября организаторы Евровидения ответили Поляковой, заявив, что не допустят ее к участию, несмотря на ее просьбу, поскольку Полякова выступала в России после 2014 года.

Напомним, 22 октября украинский певец Владимир Дантес высмеял скандал с Поляковой и поездками в Россию, вспомнив о президенте.