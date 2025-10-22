"Президентом можно быть?": Дантес высмеял скандал с Поляковой и поездками в РФ

Украинский певец Владимир Дантес неожиданно встал на защиту Оли Поляковой в споре с Суспільним относительно участия в Нацотборе на Евровидение. Артист прокомментировал решение вещателя, но несколько иронично.

Владимир пошутил в Threads, что теперь его коллега будет аргументировать свое право на участие тем, что Владимиру Зеленскому баллотироваться в президенты можно было, хотя он ездил в РФ, а ей не разрешили.

"Аргументы Оли Поляковой после ответа Суспільному: Так, стоп, а почему, ну например, с таким "букетом" президентом можно быть, а на Евровидение нельзя", — написал певец.

Дантес подколол Полякову Фото: Threads

После этого в комментариях началась оживленная дискуссия:

"Президентом может стать даже человек с судимостями. Может требования к кандидатам на пост президента тоже будет писать Суспільне, они как-то более ответственно к этому относятся".

"И в чем она не права?".

"У нее весь инстаграм в российских песнях и еще видео найдут, где она в российском кокошнике. За какие заслуги она должна представлять Украину, у нее даже нет ни одного украинского хита".

"Да пустите ту Олю на Евровидение".

Оля Полякова захотела на Евровидение 2026 года Фото: Instagram polyakovamusic

Полякова захотела на Евровидение

16 октября Оля Полякова направила Суспільному официальное письмо, в котором призвала изменить правила, ведь из-за своих визитов в РФ после 2014 года она не может участвовать в Нацотборе на Евровидение.

В ответ компания заявила, что менять регламент уже невозможно, поскольку конкурс стартовал 3 сентября, и любые правки нарушили бы процедуру.

Более того, исполнительница прямо начала угрожать судом и уверена, что выиграет его.

"Я выиграю этот суд. Это правило нарушает Конституцию о равных правах для граждан Украины", — говорила артистка.

Действительно ли будет суд, пока неизвестно.

