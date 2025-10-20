"Бабушка Оля на Евровидении": Полякова прокомментировала слухи о беременности дочери (фото)

Певица откровенно рассказала о жизни своей старшей дочери в США. В частности, она прокомментировала слухи о возможной беременности Маши.

Артистка призналась, что пока не готова к роли бабушки, ведь сосредоточена на развитии своей международной карьеры. Об этом она сказала в программе "Тур по звездам".

"Я только-только вышла на международную сцену. Мне еще надо Евровидение выиграть. Ну что это — выиграла Евровидение бабушка Оля? Вы что?" — в шутку сказала Полякова.

Также певица поделилась, что ее дочь Маша продолжает обучение в престижном музыкальном колледже Berklee и активно строит собственную карьеру.

"Она записывает сейчас англоязычный альбом. Там все хорошо. Эден — не только басист ее группы, но и менеджер. Они создали группу, уже выступают на фестивалях. Пусть учатся", — добавила Оля.

Таким образом, Полякова опровергла слухи о беременности дочери и отметила, что Маша сосредоточена на творчестве и учебе.

Дочь Поляковой вышла замуж

Дочь Оли Поляковой, Мария, недавно официально соединила свою жизнь с иностранцем Эденом Пассарелли. Из-за стремительных событий вокруг пары в сети даже появились слухи о возможной беременности, однако девушка быстро их опровергла.

Маша Полякова и Эден Фото: instagram.com/marypoppers1/

Сейчас Маша получает музыкальное образование в престижном колледже, где учится и ее муж. Супруги выступают в совместной группе. Живут ли они вместе после свадьбы — пока неизвестно, ведь Полякова-младшая не раскрывает этих подробностей.

Предложение руки и сердца Эден сделал романтично — на яхте. Он подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Маша приняла признание, сказав ему "да".

