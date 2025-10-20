"Бабуся Оля на Євробаченні": Полякова прокоментувала чутки про вагітність доньки (фото)

Співачка відверто розповіла про життя своєї старшої доньки у США. Зокрема, вона прокоментувала чутки про можливу вагітність Маші.

Артистка зізналася, що поки не готова до ролі бабусі, адже зосереджена на розвитку своєї міжнародної кар’єри. Про це вона сказала в програмі "Тур зірками".

"Я тільки-но вийшла на міжнародну сцену. Мені ще треба Євробачення виграти. Ну що це — виграла Євробачення бабуся Оля? Ви що?" — жартома сказала Полякова.

Також співачка поділилася, що її донька Маша продовжує навчання у престижному музичному коледжі Berklee та активно будує власну кар’єру.

"Вона записує зараз англомовний альбом. Там усе добре. Еден — не лише басист її гурту, а й менеджер. Вони створили групу, вже виступають на фестивалях. Нехай вчаться", — додала Оля.

Відео дня

Таким чином, Полякова спростувала чутки про вагітність доньки та наголосила, що Маша зосереджена на творчості та навчанні.

Донька Полякової вийшла заміж

Донька Олі Полякової, Марія, нещодавно офіційно поєднала своє життя з іноземцем Еденом Пассареллі. Через стрімкі події навколо пари у мережі навіть з’явилися чутки про можливу вагітність, проте дівчина швидко їх спростувала.

Маша Полякова і Еден Фото: instagram.com/marypoppers1/

Зараз Маша здобуває музичну освіту в престижному коледжі, де навчається і її чоловік. Подружжя виступає у спільному гурті. Чи живуть вони разом після весілля – наразі невідомо, адже Полякова-молодша не розкриває цих подробиць.

Пропозицію руки та серця Еден зробив романтично – на яхті. Він підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Маша прийняла освідчення, сказавши йому "так".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова погрожує судом Суспільному, якщо її не візьмуть на Нацвідбір на Євробачення-2026. Артистка їздила після 2014 року до РФ, чим порушує чинні правила конкурсу.

Українська співачка розкрила, яке прізвище насправді носить її старша донька Маша, яка живе в США та нещодавно вийшла заміж за іноземця.

Крім того, Полякова показала рідкісні кадри 14-річної доньки та як вона змінює імідж.