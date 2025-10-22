"Президентом можна бути?": Дантес висміяв скандал з Поляковою та поїздками в РФ

Український співак Володимир Дантес неочікувано став на захист Олі Полякової в суперечці із Суспільним щодо участі в Нацвідборі на Євробачення. Артист прокоментував рішення мовника, але дещо іронічно.

Володимир пожартував у Threads, що тепер його колега аргументуватиме своє право на участь тим, що Володимиру Зеленському балотуватися в президенти можна було, хоча він їздив до РФ, а їй не дозволили.

"Аргументи Олі Полякової після відповіді Суспільного: Так, стоп, а чому, ну наприклад, з таким "букетом" президентом можна бути, а на Євробачення не можна", — написав співак.

Після цього в коментарях почалася жвава дискусія:

"Президентом може стати навіть людина із судимостями. Може вимоги до кандидатів на пост президента теж буде писати Суспільне, вони якось більш відповідально до цього відносяться".

"І в чому вона не права?".

"В неї весь інстаграм в російських піснях і ще відео знайдуть, де вона в російському кокошніку. За які заслуги вона має представляти Украіну, в неї навіть немає жодного українського хіта".

"Та пустіть ту Олю на Євробачення".

Полякова захотіла на Євробачення

16 жовтня Оля Полякова надіслала Суспільному офіційний лист, у якому закликала змінити правила, адже через свої візити до РФ після 2014 року вона не може брати участь у Нацвідборі на Євробачення.

У відповідь компанія заявила, що змінювати регламент уже неможливо, оскільки конкурс стартував 3 вересня, і будь-які правки порушили б процедуру.

Ба більше, виконавиця прямо почала погрожувати судом та впевнена, що виграє його.

"Я виграю цей суд. Це правило порушує Конституцію про рівні права для громадян України", — казала артистка.

Чи справді буде суд, поки невідомо.

