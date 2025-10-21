Джамала втрутилась у скандал з Євробаченням і Поляковою: правила треба змінити

Співачка вважає, що правило національного відбору на Євробачення щодо поїздок учасників у Росію треба "трошки вдосконалити". На її думку, варто зробити акцент на політичній позиції артиста.

Скандал з участю Олі Полякової у Нацвідборі набирає обертів. Після резонансної заяви продюсера Михайла Ясинського своє слово сказала й переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка цьогоріч виступає музичною продюсеркою на національному етапі конкурсу.

Народна артистка України насамперед зауважила, що повністю довіряє "Суспільному" в тому, що стосується правил, однак переконана, що нові вимоги, внесені поспіхом у 2019 році після скандалу з Maruv, потрібно удосконалити. Можливо змінити, формулювання. Про свою позицію вона заявила в ефірі радіо "Промінь".

Правила треба вдосконалити

"Звичайно, я думаю, що, можливо, це формулювання треба трошки вдосконалити. Воно має бути про позицію політичну… Я не беруся формулювати саме правила за "Суспільне", тому що відповідаю суто за музику. Але, можливо, можна дещо передивитись. Тому що настільки я розумію, що у 2019 році, якщо не помиляюсь, ці правила дійсно дуже швидко були прийняті й все це було дуже емоційно в тому році", — коментує Джамала.

Відео дня

Джамала перемогла на Євробаченні-2016 Фото: Eurovision.tv

На її думку, представник України на Євробаченні повинен мати чітку позицію, адже представляє країну на міжнародній арені.

"Можливо, треба трошки допрацювати, тим не менш, все одно залишається історія, в якій ми точно знаємо, що представник від України на конкурсі Євробачення має чітку позицію, має дійсно представляти, як би це знову голосно і пафосно не звучало, всю нашу країну", — додає вона.

Джамала й сама їздила у РФ

Цікаво, що за чинними правилами Джамала й сама не змогла б взяти участь у Євробаченні, бо у 2014 виступала у Сочі та Москві. Пункт про не допуск учасників, які їздили у Росію, ввели у 2019 після перемоги Maruv.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Напередодні Оля Полякова надіслала мовнику "Суспільне" офіційного листа, в якому закликала змінити правила та пригрозила судовим позовом.

У відповідь компанія заявила, що змінювати регламент уже неможливо, оскільки конкурс стартував 3 вересня, і будь-які правки порушили б процедуру.

Глядачі пишуть, що історія з участю Олі Полякової у Нацвідборі може бути PR-акцією задля привернення уваги до нових пісень. Зокрема, її останній кліп дуже нагадує естетику Леді Гаги.